Численность персонала "Газпрома" в 2022 г. выросла на максимальные за 9 лет 13 тыс. человек

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Численность персонала группы "Газпром" в 2022 году увеличилась на 13 тыс. человек - это максимальный показатель за последние девять лет (в 2013 году группа увеличилась на 28 тыс. человек).

Как сообщается в годовом отчете ПАО, по состоянию на 31 декабря 2022 года списочная численность персонала составила 492,2 тыс. человек (на конец 2021 года было 479,2 тыс. человек).

На данный момент персонал "Газпрома" составляет 0,7% от общего числа занятых в Российской Федерации.

"Увеличение численности персонала Группы Газпром в 2022 г. связано с реализацией стратегических проектов в переработке и транспортировке газа, реализацией инвестиционной программы ПАО "Газпром", реформированием инвестиционно-прогнозного блока, а также вводом крупных проектов по добыче жидких углеводородов и развитием направления импортозамещения в компаниях "Газпром нефти", - отмечается в отчете.

В 2022 году компания трудоустроила 3 495 выпускников вузов и учреждений среднего профобразования по сравнению с 2 966 в 2021 и 2 153 в 2021 году.