Доля ADR Газпрома за 2022 год сократилась до 6,6% с 16,2%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Доля уставного капитала ПАО "Газпром", обращающаяся в виде американских депозитарных расписок (ADR), на конец 2022 года сократилась до 6,63%, сообщает компания на своем сайте.

На 31 декабря 2021 года (по годовому отчету) она составляла 16,16%.

Компания предоставляла промежуточные данные об изменении доли расписок в течение 2022 года: по данным на 9 сентября (дату составления списка для участия во внеочередном собрании акционеров) доля ADR была 10,91%.

Судьба расписок

В апреле 2022 года был принят закон 114-ФЗ, по которому российские АО были обязаны закрыть депозитарные программы с листингом на иностранных биржах или обосновать их необходимость в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. "Газпром" обращался в комиссию за разрешением сохранить программу, но получил отказ.

Поводом для принятия закона стала приостановка торгов расписками российских компаний на зарубежных биржах.

Чиновники объясняли, что расписки более не актуальны. Они были нужны в период становления отечественного фондового рынка, а сейчас он является достаточно развитым, и потребность в этом инструменте отпала.

Три процедуры конвертации

Владельцам ADR "Газпрома" доступны три процедуры конвертации: стандартная, принудительная и автоматическая.

Автоматическая конвертация была осуществлена исключительно в отношении ДР, хранящихся в российских депозитариях (в большинстве случае это расписки, купленные на "СПБ бирже"). Акции были зачислены на счета инвесторов в тех же депозитариях, где хранились ADR. По итогам автоматической конвертации бумаги были зачислены в сентябре 2022 года. Автоматическая конвертация охватила владельцев расписок на 0,68% акций концерна, сообщается в его годовом отчете.

Принудительной конвертацией могли воспользоваться держатели или фактические владельцы ДР, права на которые учитывались в иностранных депозитариях. Процедура была завершена 24 ноября 2022 года. Она охватила 0,46% уставного капитала эмитента.

Если депозитарные расписки не были конвертированы автоматически и инвестор не воспользовался процедурой принудительной конвертации, он может произвести стандартную конвертацию до 3 августа 2023 года. До конца 2022 года через эту процедуру прошли 8,13% капитала ПАО.

В годовом отчете отмечается: "ПАО "Газпром" стремится стимулировать темпы конвертации. Для этого совместно с Газпромбанком была разработана упрощенная форма открытия счетов депо для конвертации АДР. Осуществляется индивидуальная работа с крупнейшими держателями АДР, публиковались пресс-релизы, комментарии руководства, ответы на часто задаваемые вопросы. Для иностранных инвесторов и акционеров также создан отдельный сайт о конвертации на английском и немецком языках".