"Газпром" подготовил Климатическую дорожную карту до 2050 года

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" завершил разработку сценариев устойчивого развития до 2050 года с учетом низкоуглеродного тренда мировой экономики, а также Климатическую дорожную карту ПАО "Газпром" до 2050 года, сообщается в годовом отчете корпорации.

"Цель документа - снижение прямых и косвенных выбросов парниковых газов, экономически разумное и экологически целесообразное низкоуглеродное развитие Группы Газпром", - отмечается в отчете.

В Климатической дорожной карте ПАО "Газпром" до 2050 года определены целевые удельные показатели интенсивности выбросов ПГ для "Газпрома" на период до 2050 года.

Плановый показатель сокращения удельных выбросов парниковых газов к 2030 году - 11,2%.

Климатическая дорожная карта содержит целевые показатели, а также меры по сокращению и компенсации выбросов парниковых газов; определяет мероприятия по адаптации производственной деятельности к климатическим изменениям в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе; предполагает ежегодный мониторинг реализации с привлечением в случае необходимости экспертов, обладающих соответствующим опытом. Документ предусматривает возможность актуализации.

НИР "Разработка сценариев устойчивого развития ПАО "Газпром" до 2050 года с учетом низкоуглеродного тренда мировой экономики" разрабатывало ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный экономический университет", а "карту" - ООО "Газпром ВНИИГАЗ".

В Отчете о социальной деятельности Группы "Газпром" отмечается, что к наиболее эффективным технологиям сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу относятся: ремонт, замена или модернизация газоперекачивающих агрегатов; увеличение глубины выработки остаточного газа из газопровода перед проведением ремонтных работ; полезное использование газа на собственные технические нужды; применение труб с внутренним гладкостным покрытием при транспортировке газа; внедрение телемеханики (телеметрии) для контроля и управления технологическими процессами; сокращение потерь газа во время ремонтов с использованием мобильных компрессорных станций.