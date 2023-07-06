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Сбербанк в 2023 году ожидает рост прибыли на фоне роспуска резервов,

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2023 году ждет увеличение прибыли на фоне роспуска созданных в 2022 году резервов, что будет разовым явлением, заявил журналистам в кулуарах Финансового форума ЦБ президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Сейчас то, что доходность возвращается на нормализованный уровень, это показывает, что cost of risk нормализовался. В этом году ненормализованная прибыль будет несколько более высокая, потому что в прошлом году все создавали резервы, и мы в том числе, и целый ряд других финансовых организаций создали резервы с запасом", - сказал он.

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"Мы сейчас распустили резерв в июне месяце - был создан большой резерв по нашему банку европейскому, мы его продали. В прошлом году мы потеряли в доходности на капитал, в этом году у нас будет такой выброс прибыли. Мы его не считаем нормальным, то есть это one-off, разовая прибыль", - отметил Греф.

Он не назвал объем резервов, которые Сбербанк распустил в июне по Sberbank Europe AG (сейчас - Sber Vermogensverwaltungs AG). Сделку по продаже 100% австрийской "дочки" Сбербанк закрыл в середине июня 2023 года.

Российский банковский сектор в 2023 году получит прибыль от обычной деятельности плюс разовую прибыль от роспуска резервов.

"На фоне прошлого экстремально плохого года в этом году будет за счет роспуска резервов уровень прибыли повыше, но через год этого уже не будет", - заявил Греф.

Он напомнил, что рентабельность капитала банков (без учета результатов в кризисные годы) колеблется от 17% до 22-23%. "Если это ближе к 20% или чуть выше 20%, то значит, температура в банковском секторе спокойная и нормальная. Если она ниже, значит, есть какие-то признаки каких-то беспокойств. Как правило, это связано с тем, что риски большие, у банков cost of risk растет", - отметил глава Сбербанка.

Он подчеркнул, что банковский сектор нельзя считать сверхприбыльным. "Доходность на капитал 20% - это значительно ниже, чем в целом ряде других секторов, сырьевом, в частности. В ряде секторов есть и 60%, и 70% доходности. В банковском секторе это невозможно, он не может быть сверхприбыльным", - сказал Греф.

Ранее в это же день глава Альфа-банка Владимир Верхошинский сказал, что прогнозирует рекордный год по прибыли для банковского сектора, если не будет новых шоков.

ЦБ прогнозирует, что российские банки в 2023 году могут заработать свыше 2 трлн рублей прибыли.

Герман Греф Сбербанк Sberbank Europe AG
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