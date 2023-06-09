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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Мосбиржа проводит дискретный аукцион для акций банка "Кузнецкий" из-за роста цены

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Московская биржа проводит дискретный аукцион для акций банка "Кузнецкий" в период с 10:28 до 10:58 в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость акций банка "Кузнецкий" составила 0,0717 рубля за штуку (+26,9% к закрытию 8 июня).

Московская биржа
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