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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Навигационные пломбы для отслеживания грузоперевозок в ЕАЭС начнут применять с 2024 г.

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Применение навигационных пломб для отслеживания грузоперевозок на всей территории Евразийского экономического союза начнется с января 2024 года, сообщила в пятницу пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

"Члены Евразийского межправительственного совета рассмотрели ход реализации экспериментов по применению электронных навигационных пломб. Их итоги решено подвести в конце текущего года... Отработка технологии применения навигационных пломб в рамках проводимых экспериментов позволит уже с января 2024 года плавно приступить к применению навигационных пломб в отношении отдельных категорий товаров (алкоголь, табачные изделия и санкционная продукция) на всей территории Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

В ЕЭК сообщили, что эксперимент по применению навигационных пломб в отношении товаров взаимной торговли, перевозимых железнодорожным и (или) автомобильным видами транспорта стартовал 6 июня текущего года. В новом проекте принимают участие Казахстан, Киргизия и Россия. "Эксперимент проводится для подготовки сторон и участников внешнеэкономической деятельности к практической реализации Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок, которое вступило в силу 3 апреля этого года. Перевозчики участвуют в эксперименте на добровольной и безвозмездной основе", - отметили там.

"Кроме того, с 13 февраля этого года осуществляется эксперимент по применению навигационных пломб в отношении лесоматериалов и продуктов деревообработки, помещенных под таможенную процедуру экспорта в Республике Беларусь и убывающих с территории Российской Федерации. В связи с успешной реализацией этого эксперимента срок его проведения, запланированный изначально до 30 июня 2023 года, продлен до конца года", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, 3 апреля 2023 года вступило в силу соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок.

Документ имеет статус международного договора и устанавливает правовую основу для применения в ЕАЭС нового технологического инструмента контроля при перевозках товаров и транспортных средств - навигационных пломб. Сфера действия соглашения распространяется исключительно на перевозки, осуществляемые по территориям двух и более стран Союза.

Соглашение направлено на минимизацию мер государственного контроля при перевозках товаров (при транзите, экспорте и в рамках взаимной торговли) и обеспечение их законного оборота на территории Союза.

ЕАЭС
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