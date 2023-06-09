Шахтеры "Мариинского прииска" "Ростеха" прекратили забастовку

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Горняки АО "Мариинский прииск" (входит в госкорпорацию "Ростех"), разрабатывающего изумрудно-бериллиевое месторождение в Свердловской области, прекратили забастовку и вернулись к рабочим обязанностям, говорится в сообщении управляющей компании предприятия "РТ-Капитал" (подразделение по работе с непрофильными и проблемными активами "Ростеха").

До 14 июня будет создана рабочая группа с участием представителей "РТ-Капитала", "Мариинского прииска", работников предприятия, а также властей Свердловской области. Она займется разработкой плана по развитию предприятия. Меры по регулированию ситуации будут предприняты до 10 июля.

В сообщении уточняется, что АО не планирует приостанавливать работу.

"Напротив, мы реализуем на "Мариинском прииске" план финансового оздоровления. Его цель - повысить производственную и экономическую эффективность предприятия, вывести его на безубыточный уровень. Предусматривается также техническое перевооружение "Мариинского прииска", строительство флотационной фабрики. Необходимые для этого лицензии получены, сейчас идет документальная проработка проекта", - приводятся в пресс-релизе слова заместителя гендиректора "РТ-Капитала" Игоря Юдина.

Как сообщалось, "Мариинский прииск" планирует законсервировать единственную действующую шахту и перейти на открытый способ добычи сырья. По мнению "РТ-Капитала", это позволит вывести прииск на безубыточный уровень производства.

Из-за возможного сокращения численности персонала предприятия рабочие "Мариинского прииска" 8 июня после окончания смены отказались выходить из шахты.

Прокуратура Асбеста (работает на территории Малышевского городского округа, где расположен прииск) организовала проверку соблюдения трудовых прав работников.

"Ростех" реализует стратегию развития "Мариинского прииска", утвержденную в начале 2020 года. Она направлена на увеличение добычи драгоценных камней и повышение операционной эффективности предприятия до 2025 года. АО "Мариинский прииск" уже много лет убыточно. В 2022 году его чистый убыток составил 444,7 млн рублей, что на 11,8%, меньше, чем годом ранее. Предприятие ожидает, что деятельность на изумрудно-бериллиевом месторождении останется убыточной и в 2023 году.

Согласно годовому отчету "Мариинского прииска", численность сотрудников предприятия, по данным на конец 2022 года, составляла 357 человек.

"Мариинский прииск" (ранее "Малышевский рудник") - предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения, единственного в России и одного из трех в мире. Здесь добывают бериллий, изумруды, хризоберилл, фенакит, александриты, флогопит, литий, рубидий и цезий.