Citi включил акции Meta в список наиболее привлекательных для покупки

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Citi Research включил акции Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией и запрещена) в список наиболее привлекательных для покупки, сообщает MarketWatch.

Аналитик Рон Джози считает бумаги компании-владельца соцсети Facebook лучшим выбором в интернет-секторе на фоне повышения вовлеченности пользователей и потенциального роста выручки и прибыли.

Он заявил, что его ожидания относительно выручки Meta, уже "близкие к верхней границе консенсуса", могут оказаться консервативными. Эксперт ожидает ускорения темпов роста показателя в 2023-2024 годах.

Котировки акций Meta с начала текущего года взлетели более чем вдвое (на 121%, до $265,9), но Джози полагает, что повышательная тенденция сохраняется. Его целевая котировка - $315, что на 18% выше текущего уровня. При этом его наилучший сценарий предусматривает повышение до $420 при росте выручки компании на 16% в следующем году.

Аналитики Citi также включили в список рекомендуемых к покупке акции страховщика American International Group, электронной платформы для торговли финансовыми инструментами Tradeweb Markets Inc. и биофармацевтической Ultragenyx Pharmaceutical.