S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана в национальной и иностранной валютах "BB+/B"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Азербайджана по обязательствам в национальной и иностранной валютах на уровне "BB+/B", говорится в пресс-релизе агентства, выдержки из которого приводит "Интерфакс-Азербайджан".

Прогноз рейтингов - "стабильный".

"Мы прогнозируем, что Азербайджан будет иметь значительный двузначный профицит платежного баланса в среднем в течение 2023-2026гг, чему будут способствовать благоприятные цены на нефть - ключевую статью экспорта. Тем не менее, основные нефтяные месторождения страны стареют, а добыча имеет тенденцию к снижению, что вряд ли полностью компенсируется экспортом газа. Значительные ликвидные активы, аккумулированные в рамках суверенного фонда благосостояния Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики, частично нивелируют эти риски", - отмечает агентство.

К положительным моментам S&P относит и то, что Азербайджан и Армения близки к подписанию соглашения о мире.

Прогноз "Стабильный" отражает ожидания агентства, что благоприятные цены на углеводороды поддержат финансовую позицию и платежный баланс Азербайджана в следующем году, несмотря на прогнозируемое среднесрочное снижение добычи нефти.

В S&P отметили, что рейтинги страны могут быть понижены, если финансовое сальдо Азербайджана окажется хуже, чем ожидалось в среднесрочной перспективе. "Это может произойти, например, потому, что старение нефтяных месторождений приводит к снижению добычи нефти быстрее, чем мы ожидаем. Сокращение доходов от углеводородов может также повлиять на более широкие экономические перспективы Азербайджана, поскольку рост реального ВВП на душу населения будет ниже, чем у сопоставимых стран с аналогичным уровнем экономического развития. Мы также могли бы снизить рейтинги, если бы конфликт в Карабахе возобновился", - подчеркивает агентство.

Рейтинги Азербайджана могут быть пересмотрены в сторону повышения, если высокий профицит платежного баланса будет сохраняться дольше, чем предполагает агентство, что приведет к увеличению внешних активов страны. Кроме этого, рейтинги могут быть повышены при продолжении правительством реформ, направленных на устранение некоторых структурных барьеров.

Согласно S&P, наличие значительных ликвидных активов, накопленных в Государственном нефтяном фонде Азербайджана (ГНФАР), придают дополнительную устойчивость экономике. По оценкам S&P, ликвидные активы составят 55% ВВП к 2026 году, а госдолг снизится до 17% ВВП к 2026 году с 19% ВВП на конец 2022 года.

В дополнение к существующим сильным позициям резервов, благоприятные цены на нефть также должны поддержать исполнение бюджета и платежного баланса Азербайджана.

"Тем не менее, экономика Азербайджана остается сконцентрированной на нефтегазовом секторе, на долю которого приходится около 50% номинального ВВП страны. Следовательно, Азербайджан остается уязвимым перед любыми возможными неблагоприятными изменениями цен на углеводороды. Наши рейтинги Азербайджана также, по-прежнему, сдерживаются слабой институциональной эффективностью и ограниченной гибкостью денежно-кредитной политики", - указывает агентство.