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Российский бизнес-омбудсмен предложил усовершенствовать работу ЕНС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил комплекс мер по усовершенствованию работы единого налогового счета (ЕНС).

"Федеральная налоговая служба старается оперативно решить проблемы, связанные с уплатой налогов через ЕНС. Однако уже сейчас, во время отладки системы, в нее можно внести ряд технических корректировок - во избежание будущих проблем при входе в стабильный режим", - говорится в материалах спецдоклада "Ключевые проблемы бизнеса в условиях санкций и структурной трансформации в 2023 году", который входит в ежегодный доклад бизнес-омбудсмена главе государства.

В частности, в документе говорится об упрощении порядка уменьшения налогов, уплачиваемых в рамках патентной и упрощенной систем налогообложения. Также предлагается усовершенствовать порядок камеральных проверок деклараций по налогам, рассчитываемым нарастающим итогом за год.

Кроме того, Титов предлагает рассмотреть возможность установления нескольких дат сдачи отчетности, а также предусмотреть порядок отражения пени.

"Наконец, предприниматели ожидают оперативной наладки технической части работы системы. Сегодня плательщики сталкиваются с проблемой отрицательного сальдо в связи с неверной разноской платежей 2022-го и 2023 года. Механизма исправления не имеется, в результате оплачиваются виртуальные долги и не погашаются текущие обязательства, которые прибавляются дополнительно к ложным задолженностям", - отмечается в спецдокладе.

Борис Титов Владимир Путин ЕНС
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