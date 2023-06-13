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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:21

Эмин Агаларов запустит производство энергетика Berg в Подмосковье

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Структура Эмина Агаларова, сына владельца Crocus Group Араса Агаларова, планирует этим летом начать в Подмосковье производство энергетических напитков Berg, выпускающихся в Азербайджане, пишет "Коммерсантъ".

Его партнерами в проекте стали совладельцы производителя этого продукта. Продажи энергетиков растут двузначными темпами, но инвесторам придется учитывать начинающий действовать акциз и ограниченное предложение алюминиевой банки.

Созданное Эмином Агаларовым для выпуска напитков ООО "Уни Пак" в конце мая подало заявку на регистрацию товарного знака Berg, следует из данных Роспатента. Под таким брендом выпускаются энергетические напитки в Азербайджане.

Представитель Эмина Агаларова сообщил изданию, что партнерами бизнесмена в "Уни Пак" стали совладельцы выпускающей напитки Berg в Азербайджане Berg Energy.

По данным ЕГРЮЛ, по 25% "Уни Пак" в октябре 2022 года получили граждане Азербайджана Хаял Аббасзаде, Фуад Алиев и Наил Агаев.

Азербайджан Роспатент Московская область Crocus Group Уни Пак Эмин Агаларов Berg
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