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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:21

ИНК запустила в опытном режиме гелиевый завод в Иркутской области

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - "Иркутская нефтяная компания" запустила гелиевый завод на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении (Иркутская область) в режиме опытного применения, сообщила пресс-служба ИНК.

"Сегодня завод работает в режиме опытного применения, постепенно выводится на технологический режим производительностью 10 млн литров в год", - сказал через пресс-службу глава компании Яков Гинзбург.

Запуск гелиевого завода осуществлен в рамках реализации II этапа газового проекта ИНК. Предприятие замкнуло всю технологическую цепочку переработки природного и попутного газа с глубоким извлечением ценных компонентов.

Компания в 2022 году запустила пять производственных объектов II этапа газового проекта: два завода по подготовке и переработке природного и попутного газов, две линии газофракционирования Усть-Кутского газоперерабатывающего завода (I очередь), а также провела расширение комплекса приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов.

ИНК с 2014 года реализует собственный газовый проект на севере Иркутской области. Ранее она оценивала весь проект в 450 млрд рублей, а отдельно Иркутский завод полимеров (третий этап газового проекта, запуск намечен на 2024 год) - примерно в 250 млрд рублей.

"Иркутская нефтяная компания" - один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. ИНК зарегистрирована в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Якутии.

ИНК Иркутская область Яков Гинзбург
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