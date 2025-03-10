"Иркутская нефтяная компания" ввела должность главного управляющего директора

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - "Иркутская нефтяная компания" (ИНК) изменила структуру управления бизнесом, введя должность главного управляющего директора; ее занял бывший гендиректор ООО "ИНК" Яков Гинзбург, сообщается на сайте компании.

В свою очередь генеральным директором ИНК назначен Дмитрий Лёвин.

"В ИНК он (Лёвин - ИФ) работает с 2012 года, ранее занимал пост управляющего директора, члена правления. Яков Гинзбург, руководивший компанией с 2021 года, займет пост главного управляющего директора", - говорится в сообщении.

Кроме этого изменения произошли и в топ-менеджменте АО "ИНК-Капитал", которое является основным владельцем "Иркутской нефтяной компании".

Как сообщается, генеральным директором АО "ИНК-Капитал" назначена Евгения Курылёва.

"В группе компаний ИНК она работает с 2004 года, с 2022 года занимала пост первого заместителя АО "ИНК-Капитал". Марина Седых, возглавлявшая "ИНК-Капитал" с 2008 года, продолжит работу в группе компаний", - говорится в пресс-релизе.

Компания уточняет, что "изменения направлены на повышение эффективности бизнес-процессов группы компаний ИНК".

"Иркутская нефтяная компания" – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. ИНК зарегистрирована в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 53 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Якутии.

Основным собственником ИНК является АО "ИНК-Капитал".