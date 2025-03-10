Поиск

"Иркутская нефтяная компания" ввела должность главного управляющего директора

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - "Иркутская нефтяная компания" (ИНК) изменила структуру управления бизнесом, введя должность главного управляющего директора; ее занял бывший гендиректор ООО "ИНК" Яков Гинзбург, сообщается на сайте компании.

В свою очередь генеральным директором ИНК назначен Дмитрий Лёвин.

"В ИНК он (Лёвин - ИФ) работает с 2012 года, ранее занимал пост управляющего директора, члена правления. Яков Гинзбург, руководивший компанией с 2021 года, займет пост главного управляющего директора", - говорится в сообщении.

Кроме этого изменения произошли и в топ-менеджменте АО "ИНК-Капитал", которое является основным владельцем "Иркутской нефтяной компании".

Как сообщается, генеральным директором АО "ИНК-Капитал" назначена Евгения Курылёва.

"В группе компаний ИНК она работает с 2004 года, с 2022 года занимала пост первого заместителя АО "ИНК-Капитал". Марина Седых, возглавлявшая "ИНК-Капитал" с 2008 года, продолжит работу в группе компаний", - говорится в пресс-релизе.

Компания уточняет, что "изменения направлены на повышение эффективности бизнес-процессов группы компаний ИНК".

"Иркутская нефтяная компания" – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. ИНК зарегистрирована в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 53 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Якутии.

Основным собственником ИНК является АО "ИНК-Капитал".

Иркутская нефтяная компания ИНК Яков Гинзбург АО "ИНК-Капитал" Евгения Курылёва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подешевела до $70,01 за баррель

Нефть Brent подешевела до $70,01 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,7%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,7%

США блокируют создание G7 структуры, отслеживающей российский "теневой флот"

США блокируют создание G7 структуры, отслеживающей российский "теневой флот"

Аграрный комитет Думы поддержал ограничение торговых наценок на продукты

Минпромторг предложил смягчить требования к локализации батарей для электрокаров

Трамп "уронил" индекс МосБиржи ниже 3200 пунктов

Международные резервы РФ в феврале увеличились на 1,9%, до $632,4 млрд

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5978 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне49 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2198 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе358 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии167 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });