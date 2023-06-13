Грузия до ноября ввела пошлину на импорт муки для поддержки фермеров

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Грузия с 12 июня ввела временную пошлину на ввозимую пшеничную муку, импорт более 200 кг теперь облагается налогом в размере 0,2 лари (около $0,08 по текущему курсу) за 1 кг, говорится в постановлении правительства Грузии, опубликованном на сайте законодательного вестника "Мацне".

Исключение составляет продукция, на которую выдан сертификат EUR-1, дающий преференции при импорте товаров из Евросоюза.

Пошлина вводится для поддержки грузинских фермеров, которые не сумели продать свой урожай. Его остатки, по данным Минсельхоза, превышают 30 тысяч тонн. Фермеры своевременно не продали урожай, надеясь, что цены на пшеницу позже вырастут, однако цены, наоборот, опустились. Минсельхоз уточняет, что временная пошлина введена до 1 ноября нынешнего года.

Как заявил журналистам министр сельского хозяйства Отар Шамугия, введение новых мер направлено на повышение конкурентоспособности собственной пшеницы.

По данным Грузстата, в январе-марте 2023 года была закуплена 41 тысяча тонн пшеницы (рост на 22,3%) почти на $13 млн и около 43 тысяч тонн муки (рост на 35%) на $13,4 млн. Свыше 95% всего объема приходится на поставки из России.

Грузия обеспечивает себя пшеницей лишь на 15% от общего количества употребляемой продукции. Остальное приходится на импорт. Главным поставщиком пшеницы является Россия. В 2022 году Грузия импортировала из России более 184 тысяч тонн пшеницы.

Официальный курс на 13 июня - 2,6 лари/$1.