Bunge и Viterra объявили о слиянии в рамках сделки стоимостью $8,2 млрд

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Агропромышленные компании Bunge и Viterra проведут слияние в рамках сделки стоимостью $8,2 млрд, которая будет оплачена акциями и денежными средствами.

По условиям соглашения, акционеры Viterra получат около 65,6 млн акций Bunge на общую сумму порядка $6,2 млрд и примерно $2 млрд денежными средствами. То есть доля акций и денежных выплат составят примерно 75% и 25% соответственно, говорится в пресс-релизе Bunge.

В рамках сделки Bunge примет на себя долговые обязательства Viterra на сумму $9,8 млрд.

Кроме того, Bunge намерена выкупить собственные акции на $2 млрд. Компания намерена начать программу buyback "как можно быстрее в зависимости от рыночных условий и правил SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США - ИФ)", отмечается в сообщении. Ожидается, что выкуп будет завершен не позднее, чем в течение 18 месяцев после окончания слияния.

Сделку, которую единогласно одобрили советы директоров Bunge и Viterra, планируется завершить в середине 2024 года. Она должна получить разрешения со стороны регулирующих органов и акционеров Bunge.

После ее закрытия акционерам Viterra будет принадлежать 30% объединенной компании и 33% после окончания buyback.

Возглавит новую компанию, которая сохранит название Bunge, нынешний главный исполнительный директор Bunge Грег Хекман. Дэвид Маттиске, который сейчас является CEO Viterra, станет одним из главных операционных директоров.

"Слияние Bunge и Viterra создаст инновационную глобальную агрокомпанию, способную удовлетворить потребности все более сложных рынков и лучше обслуживать фермеров и конечных потребителей. Благодаря расширению глобальной сети вырастет диверсификация объединенной компании по географическим регионам, сезонным циклам и перечню сельхоз культур, что расширит возможности по управлению рисками и повысит устойчивость компании", - говорится в сообщении.

В рамках сделки Glencore получит акции Bunge на сумму порядка $3,1 млрд и $1 млрд денежными средствами за свою 50%-ную долю в Viterra, говорится в сообщении Glencore.

Котировки акций Bunge в ходе предварительных торгов во вторник снижаются на 2,5%. Рыночная стоимость компании с начала текущего года снизилась на 6% (до $14,1 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 поднялся на 13%.

Международное рейтинговое агентство S&P Global вслед за объявлением о сделке улучшила кредитный рейтинг Bunge до "BBB+" с "BBB".