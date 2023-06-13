Инфляция в США в мае замедлилась до минимальных более чем за 2 года 4%

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае 2023 года выросли на 4% в годовом измерении, сообщило Министерство труда страны.

Инфляция замедлилась по сравнению с 4,9% в апреле и достигла минимума с марта 2021 года.

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали инфляцию на уровне 4,1%.

Цены на энергоносители в мае сократились на 11,7% после снижения на 5,1% в апреле, тогда как цены на продукты питания в мае поднялись на 6,7% после повышения на 7,7% месяцем ранее.

Относительно апреля индекс CPI в мае увеличился на 0,1% (в апреле рост составлял 0,4%). Консенсус-прогноз аналитиков, составленный Trading Economics, предполагал рост на 0,2%.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до минимальных за 1,5 года 5,3% в годовом выражении после подъема на 5,5% в апреле и совпал с ожиданиями рынка. В помесячном исчислении показатель ожидаемо увеличился на 0,4% после аналогичного роста месяцем ранее.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2%.

Очередное заседание Федрезерва состоится 13-14 июня.