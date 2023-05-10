Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Инфляция в США в апреле неожиданно замедлилась до минимума за два года

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 4,9% относительно того же месяца прошлого года. Об этом свидетельствуют данные министерства труда страны.

Инфляция замедлилась по сравнению с 5% в марте и достигла минимума с апреля 2021 года.

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали сохранения инфляции на мартовском уровне.

Цены на энергоносители в прошлом месяце сократились на 5,1% после снижения на 6,4% в марте, тогда как цены на продукты питания в апреле поднялись на 7,7% после повышения на 8,5% месяцем ранее.

Относительно предыдущего месяца индекс CPI в апреле увеличился на 0,4% (в марте рост составлял 0,1%). Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, составленным Trading Economics.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 5,5% в годовом выражении после подъема на 5,6% в марте и совпал с ожиданиями рынка. В помесячном исчислении показатель ожидаемо увеличился на 0,4% после аналогичного роста месяцем ранее.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2%.

Следующее заседание Федрезерва состоится 15-16 июня.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент Грузии предложила ввести визы для российских граждан

Президент Грузии предложила ввести визы для российских граждан

Банк Англии в четверг может повысить ставку до максимума с 2008 года

В Тель-Авиве сработала воздушная тревога

Арест экс-премьера Пакистана Имрана Хана вызвал волну протестов в стране

Арест экс-премьера Пакистана Имрана Хана вызвал волну протестов в стране

Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с РФ

Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с РФ

Еврокомиссия объявила первый тендер на совместную закупку газа

Армяно-азербайджанские переговоры по мирному соглашению запланированы на 19 мая

Путин отменил запрет на воздушные перевозки в Грузию

Полиция Молдавии заявила о 180 нарушениях запрета на использование военных символов 9 мая

Посол России в Анкаре перечислил проблемы с исполнением зерновой сделки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });