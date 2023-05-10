Инфляция в США в апреле неожиданно замедлилась до минимума за два года

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 4,9% относительно того же месяца прошлого года. Об этом свидетельствуют данные министерства труда страны.

Инфляция замедлилась по сравнению с 5% в марте и достигла минимума с апреля 2021 года.

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали сохранения инфляции на мартовском уровне.

Цены на энергоносители в прошлом месяце сократились на 5,1% после снижения на 6,4% в марте, тогда как цены на продукты питания в апреле поднялись на 7,7% после повышения на 8,5% месяцем ранее.

Относительно предыдущего месяца индекс CPI в апреле увеличился на 0,4% (в марте рост составлял 0,1%). Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, составленным Trading Economics.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 5,5% в годовом выражении после подъема на 5,6% в марте и совпал с ожиданиями рынка. В помесячном исчислении показатель ожидаемо увеличился на 0,4% после аналогичного роста месяцем ранее.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2%.

Следующее заседание Федрезерва состоится 15-16 июня.