Для "префов" банка "Санкт-Петербург" с 11:08 проводится дискретный аукцион

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" сообщила, что проводит дискретный аукцион для привилегированных акций банка "Санкт-Петербург" в период с 11:08 до 11:38 в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость "префов" банка "Санкт-Петербург" составляла 50,6 рубля за штуку (+21,9% к закрытию 6 июня).