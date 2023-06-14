Росавиация до конца года не сможет приостанавливать сертификаты авиакомпаний из-за финансовых проблем

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Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ запретило Росавиации до конца 2023 года приостанавливать действие сертификатов эксплуатанта авиакомпаний на основании того, что те находятся в неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии по итогам двух кварталов подряд.

Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации в среду. Оно вносит изменения в постановление "Об особенностях разрешительной деятельности в РФ в 2022 и 2023 годах", которое было утверждено в марте прошлого года.