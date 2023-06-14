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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Рынок акций РФ в среду продолжил рост в ожидании паузы в повышении ставок ФРС США

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду продолжил рост на ожиданиях паузы в процессе ужесточения монетарной политики Федрезервом США, а также на фоне проходящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ); сдерживающим "быков" фактором выступила просевшая вечером нефть на статистике о росте запасов сырья в США. Индекс МосБиржи превысил 2765 пунктов, обновив максимум с апреля 2022 года, лидерами роста цен и объемов торгов выступили "префы" "Транснефти" (+8,2%) на новостях о годовых дивидендах.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2765,18 пункта (+0,3%, утром индекс поднимался выше 2786 пунктов), индекс РТС - 1035,79 пункта (+0,5%); динамика цен blue chips на МосБирже оказалась смешанной в пределах 3,2%.

Доллар к 18:50 по Москве просел до 84,08 рубля (-0,22 рубля), утром цена сделок достигала 85,03 руб./$1.

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