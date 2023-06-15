РСПП настаивает на уточнении определения пониженной ставки windfall tax

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Бизнес в целом поддерживает законопроект о разовом сборе со сверхдоходов за 2021-2022 гг. (так называемый windfall tax) в одобренной правительством редакции, однако настаивает на более чётком определении обеспечительного платежа, который позволяет рассчитывать на пониженную 5%-ю ставку платежа. Об этом заявил "Интерфаксу" глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в кулуарах ПМЭФ-2023.

"Самое главное – чтобы было однозначное толкование обеспечительного платежа, потому что на наш взгляд, формулировки такие, что любая ошибка техническая в обеспечительном платеже может привести к тому, что потом придется 10% платить", - сказал он, пояснив, что, например, перерасчет базы платежа может привести к тому, что компания будет вынуждена платить windfall tax по ставке в 10%.

"Минфин уверяет, что как договаривались, так и будет, но нам нужно, чтобы это в тексте было", - подчеркнул Шохин, добавив, что "базово мы (РСПП и правительство - ИФ) договорились, речь идет не о корректировке закона, а о формулировках, которые будут однозначно толковаться потом и налоговой службой, и компаниями".

Еще один принципиальный вопрос для РСПП – сохранение общего размера платежа и неувеличение ставки квазиналога в случае введения льгот для отдельных отраслей.

"Во втором чтении же могут и отрасли, и компании лоббировать, чтобы их исключили и так далее. Мы считаем, что любые корректировки по изъятиям из схемы платежа – за счет бюджета, а не за счет перераспределения нагрузки на тех, кто, мягко говоря, не добьется этих преференций ", - заявил глава РСПП.

По его словам, базовый принцип – "300 и 5" (300 млрд рублей суммарного сбора и 5%-я "льготная" ставка) – должен сохраняться. "Правительство вроде согласно с этим", - сказал Шохин, добавив, что проверить, насколько базовый принцип сохраняется можно будет на примере появившейся уже в конце согласования законопроекта по windfall tax льготы для сельхозпроизводителей.

Ранее бизнес также заявлял, что при взимании единоразового сбора целесообразно учитывать инвестиции компаний, так как часть доходов 2021-2022 годов была сформирована как денежный поток от реализованных инвестпроектов, а не как сверхдоходы от благоприятной конъюнктуры. По словам Шохина, сейчас бизнес уже не настаивает на учете инвестиционного фактора: "Минфин говорит, мы не сумеем администрировать все эти тонкости, поэтому мы за простоту расчетов. Мы согласились".

Руководитель РСПП также прокомментировал недавнее заявление первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что взимание разового сбора исходило из бизнеса, напомнив, что РСПП изначально предлагал повышение ставки налога на прибыль на 0,5%, но этот вариант был отвергнут правительством, так как не позволял взыскать средства уже в этом году.

На этой неделе правительство одобрило законопроект "О налоге на сверхприбыль прошлых лет", устанавливающий разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей. Законопроект внесен в Госдуму РФ. Налог не коснется компаний, созданных после 2020 года, малого и среднего бизнеса, организаций-плательщиков единого сельскохозяйственного налога, а также компаний нефтегазового сектора и угольных, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен уплачиваться не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. В законопроекте предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет.

Поступления от windfall tax оцениваются правительством в 300 млрд рублей.