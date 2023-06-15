ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

Здание Европейского центрального банка во Франкфурте-на-Майне Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 4%, ставка по депозитам - до 3,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 4,25%. Решение совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка.

Инфляция в еврозоне замедляется, но ЕЦБ по-прежнему ожидает, что она будет оставаться "слишком высокой слишком долго", говорится в сообщении регулятора, опубликованном по итогам заседания.

Индикаторы базовой инфляции остаются высокими, хотя уже видны сигналы ослабления некоторых из них, отмечают в ЕЦБ.

Эксперты Центробанка повысили прогнозы для темпов роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей на текущий и следующий годы соответственно до 5,1% с 4,6% и до 3% с 2,5%, отметив, что сильный рынок труда может замедлить ослабление инфляции.

Ранее принятые европейским ЦБ решения постепенно начинают оказывать влияние на экономику: стоимость заимствования существенно увеличилась, а темпы роста кредитования замедляются, говорится в сообщении регулятора.

"Ужесточение финансовых условий является ключевой причиной ожидаемого замедления инфляции, поскольку этот фактор все больше сдерживает спрос в экономике", - отмечают в ЕЦБ.

"Будущие решения совета управляющих обеспечат доведение ставок до уровней, которые позволят ограничить экономическую активность в достаточной мере для своевременного возврата инфляции к среднесрочному целевому показателю ЕЦБ в 2% и его сохранения на этом уровне", - говорится в пресс-релизе.

Дальнейшие решения Центробанка будут зависеть от поступающих статданных и прогнозов инфляции.

ЕЦБ подтвердил в четверг, что прекратит реинвестировать поступления от облигаций, погашаемых в рамках программы выкупа активов (APP), в июле.

При этом средства от погашения бондов в рамках другой программы, PEPP, будут реинвестироваться как минимум до конца 2024 года.

Руководство ЕЦБ готово скорректировать все инструменты для обеспечения возврата инфляции к целевым 2%, отмечается в пресс-релизе.

Курс евро к доллару поднялся до $1,0879 на итогах заседания ЕЦБ. До публикации его результатов пара торговалась на уровне $1,0834.