Китаю предрекли лидерство по оттоку миллионеров в 2023 году

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Китай в 2023 году из-за миграции вновь потеряет самое большое количество долларовых миллионеров по сравнению с другими странами, сообщает CNBC со ссылкой на исследование консалтинговой компании Henley & Partners.

По ее данным, в 2022 году из КНР мигрировали 10,8 тысяч состоятельных людей, ожидается, что в 2023 году страну покинут еще 13,5 тысячи богачей.

Такая ситуация возникла не с приходом пандемии COVID-19, она длится уже многие годы. За последние десять лет Китай испытал крупнейший отток миллионеров, что привело к замедлению общего роста благосостояния в стране, заявил руководитель отдела исследований глобальной аналитической компании New World Wealth Эндрю Амойлс, который принимал участие в составлении отчета.

По его мнению, отток богатых людей в последние годы мог оказать более сильное негативное влияние, чем раньше. "Экономика Китая сильно росла с 2000 по 2017 год, но с тех пор рост благосостояния и миллионеров в стране был незначительным (если измерять в долларовом выражении)", - отметил эксперт.

На второе место по оттоку миллионеров Henley & Partners ставит Индию. Ожидается, что в этом году страну покинут 6,5 тысячи миллионеров по сравнению с 7,5 тысячами в 2022 году.

Однако эксперты считают, что это не должно вызывать беспокойства, поскольку "Индия производит гораздо больше новых миллионеров, чем теряет из-за миграции".

По оценке Henley & Partners, Гонконг в 2023 году потеряет около 1 тысячи миллионеров, Южная Корея - 800, Япония - 300 человек.

На третьем месте в мире по оттоку богатых жителей в 2023 году будет находиться Великобритания - 3,2 тысячи миллионеров, что вдвое больше прошлогоднего уровня.

Ожидается, что количество миллионеров в России в этом году сократится всего на 3 тысячи после того, как в 2022 году показатель упал на 8,5 тысячи. Россия занимает четвертую позицию в рейтинге Henley & Partners.

На пятой строчке расположена Бразилия, которую покинут 1,2 тысячи состоятельных людей против 1,8 тысяч в прошлом году.

Лидером по притоку миллионеров, как ожидается, станет Австралия (+5,2 тысячи), которая обгонит ОАЭ (+4,5 тысячи). В топ-10 по привлекательности входят, в том числе, США (+2,1 тысячи), Швейцария (+1,8 тысячи) и Канада (+1,6 тысячи).

"За последнее десятилетие наблюдался устойчивый рост миграции миллионеров, и ожидается, что глобальные цифры на 2023 и 2024 годы составят 122 тысячи и 128 тысяч соответственно", - заявил главный исполнительный директор Henley & Partners Юрг Штеффен.