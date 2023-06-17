"СИБУР" перенаправил поставки полимеров из Европы, в основном в Китай

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "СИБУР" полностью перенаправил экспорт полимеров с европейского направления, пробует рублевые расчеты с новыми потребителями, сообщил глава компании Михаил Карисалов в интервью телеканалу РБК-ТВ.

"Работая с потребителями там, в Европе, мы многому учились, но с точки зрения общей доли выпуска из-за нашей ориентации в первую очередь на внутренний рынок их доля была не очень большая. В экспорте занимала треть, но в общем объеме выпуска, из-за того, что 65-70% в целом продуктового портфеля мы везли на внутренний рынок, это всего 10%. На сегодня можно констатировать, что полностью удалось найти альтернативных потребителей - Китай", - сказал он.

"Туда можно поставлять с точки зрения профиля производства в России столько, сколько угодно. У нас там есть партнер, он же акционер "СИБУРа", Sinopec, они оперируют порядка 20 млн тонн всего полиэтилена и полипропилена. В России же, например, "СИБУР" производит порядка 5 млн тонн, и экспорт из них чуть более 1 млн", - добавил Карисалов.

По его словам, поставки перенаправлены также и на турецкий рынок. "Причем турецкий рынок - как хаб, который дальше сможет перепоставлять уже нашу продукцию, работать с другими регионами. Ну, и еще раз повторюсь, внутренний рынок - наш основной", - отметил он.

Карисалов подчеркнул, что дисконты на поставку продукции не применяются. "Нет, конечно, дисконтов нет, мы работаем все-таки на комодитизированном рынке, если мы говорим про такой базовый экспорт. Частично экспорт идет по специальным маркам, и там скорее разговор не о дисконтах, а, наоборот, о наценках, потому что фактически мы продаем не марку полиэтилена или марку полипропилена, а специальное решение с определенными потребительскими свойствами для того или иного переработчика", - сказал он.

Глава компании заметил, что сейчас компания работает в национальных валютах - китайских юанях, вьетнамских донгах, турецких лирах.

"На сегодняшний день начали работать с рупиями. Юань и лира являются, наверное, основной валютой, тестируем (наверное, воздержусь пока что от подробностей) в том числе и расчеты в рублях с этими же странами, с потребителями из этих же стран", - сказал Карисалов.

"Что касается конвертации, ну, все время есть какие-то вопросы: политика национальных банков, курсы конвертации, учет инфляции. Это часть нашей работы сегодняшней. Ограничивает ли это саму возможность осуществлять индустриальной компании, такой как "СИБУР", нашу работу, в частности, экспорт? Точно нет", - подчеркнул он.

Карисалов охарактеризовал текущую зависимость от импортных технологий и оборудования "все еще как высокую".

"Сегодня наш подход - это подбор наилучших, но уже не комплектных установок, а наилучших единиц оборудования, и вместе с инжиниринговыми и с технологическими партнерами из Китая, из Арабских Эмиратов, еще из ряда стран, но в первую очередь с нашими технологами, фактически формирование квазисобственных технологических схем уже и по полиэтилену, в основном, по синтезу углеводородов, сегодня мы этим занимаемся", - сообщил глава "СИБУРа".

"Но скажу честно, невзирая на титанические усилия Минпромторга, Минэнерго, ряда крупных машиностроительных холдингов, ряда компаний, с которыми мы сегодня консолидируем нашу поставку и таким образом выходим на рынок с максимальным объемом, для того чтобы быть интересным нашим российским машиностроителям, с "НОВАТЭКом", с "Газпром нефтью" у нас подписаны соответствующие соглашения, пока эту зависимость я бы продолжал характеризовать ее как высокую, именно от импорта", - сказал он.

"Но это все же дружественные страны, управляемость этими рисками выше, в том числе и потому, что мы держим теперь в голове пример, который нас постиг без малого полтора года назад, ну и продолжаем, конечно, делать ставку на российских машиностроителей. Просто все это не быстро, и нужно, мне кажется, абсолютно нормально воспринимать то, что зрелая Европа делала в 60-70-80-90-е годы, что мы не сможем это сделать за год - за два. В пятилетний период, в том числе и китайский так называемый путь инноваций: купить единицу, разобрать, понять, как устроена, повторить, то есть реинжиниринг. Это за несколько лет мы сможем сделать точно", - сказал Карисалов.