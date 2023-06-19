Глава Якутии допустил возможность выплаты "АЛРОСА" дивидендов за I полугодие 2023 года

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" может выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2023 года, если ситуация на рынке алмазов останется стабильной. Такой подход согласовали основные акционеры компании - правительство РФ и Якутия, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Якутии Айсен Николаев на полях ПМЭФ-2023.

"С правительством страны мы договорились: если по результатам первого полугодия не увидим ухудшения экономической ситуации на рынке алмазов, то вернемся к вопросу выплаты дивидендов", - сказал Николаев.

Сейчас ситуация на алмазном рынке, по словам Николаева, "в принципе, нормальная". "И, скорее всего, если некоторое время так будет и дальше, то рассчитываю, что дивиденды за первое полугодие будут выплачены", - заявил он.

Николаев оценил проект восстановления рудника "Мир" (проект "Мир-Глубокий) в 120 млрд рублей. Работы по проекту (расчистка площадки) начнутся в третьем квартале этого года, бурение - в 2024 г., а ввод рудника запланирован на 2032 г.