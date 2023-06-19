Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Глава Якутии допустил возможность выплаты "АЛРОСА" дивидендов за I полугодие 2023 года

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" может выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2023 года, если ситуация на рынке алмазов останется стабильной. Такой подход согласовали основные акционеры компании - правительство РФ и Якутия, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Якутии Айсен Николаев на полях ПМЭФ-2023.

"С правительством страны мы договорились: если по результатам первого полугодия не увидим ухудшения экономической ситуации на рынке алмазов, то вернемся к вопросу выплаты дивидендов", - сказал Николаев.

Сейчас ситуация на алмазном рынке, по словам Николаева, "в принципе, нормальная". "И, скорее всего, если некоторое время так будет и дальше, то рассчитываю, что дивиденды за первое полугодие будут выплачены", - заявил он.

Николаев оценил проект восстановления рудника "Мир" (проект "Мир-Глубокий) в 120 млрд рублей. Работы по проекту (расчистка площадки) начнутся в третьем квартале этого года, бурение - в 2024 г., а ввод рудника запланирован на 2032 г.

Айсен Николаев АЛРОСА ПМЭФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Coca-Cola HBC покупает владельца водочного бренда Finlandia за $220 млн

Рубль после нейтрального старта ослабел к доллару и юаню с учетом внешнего негатива

Путин заявил, что из портов Украины в страны Африки вывезено всего 3,1% сельхозпродукции

ПМЭФ-2023

Участниками ПМЭФ-2023 подписано более 900 соглашений на 3,9 трлн руб.

ПМЭФ-2023

Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG

Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG
ПМЭФ-2023

Сечин назвал некорректным тезис о падении нефтегазовых доходов бюджета

ПМЭФ-2023

Сечин заявил о возможности создать более прозрачные условия для участников газового рынка РФ

ПМЭФ-2023

Сечин отметил, что странам ОПЕК становится сложнее достигать общих решений

ПМЭФ-2023

Сечин заявил, что углеродная нейтральность невозможна при нынешних "зеленых" технологиях

Центробанк планирует внедрить моментальный кэшбек на счет за покупки по СБП

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });