AstraZeneca из-за геополитики может выделить китайский бизнес и вывести его на биржу

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Шведско-британская AstraZeneca разработала план выделения китайского бизнеса и его вывода на биржу в Гонконге для защиты от растущей геополитической напряженности, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, AstraZeneca начала обсуждать эту идею с представителями банковской отрасли несколько месяцев назад, однако выделения может и не случиться или бизнес получит листинг в Шанхае.

При этом план предполагает, что фармацевтическая компания сохранит контроль над китайским сегментом.

Идея была предложена еще несколько лет назад, но не рассматривалась из-за спада в секторе акций мировых биотехнологических компаний, приводит издание слова одного из консультантов AstraZeneca.

"Каждая транснациональная корпорация с сильным китайским бизнесом", судя по всему, изучала такую возможность, отмечает FT со ссылкой на представителя банковской отрасли, занимающего высокую должность в Азии. "Даже если это просто возможность получить гибкость в будущем, о ней стоит подумать", - пояснил банкир.

Листинг выделенного сегмента в Гонконге или Шанхае может политически оградить AstraZeneca от действий Пекина против иностранных компаний, приводит газета мнение источника, знакомого с планами фармацевтического гиганта. Кроме того, размещение акций станет дополнительным источником капитала.

Котировки акций AstraZeneca снижаются на 1,1% на торгах в Лондоне в понедельник.