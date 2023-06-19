Индекс МосБиржи обновил годовой максимум по итогам торгов понедельника

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с традиционного роста, несмотря на негативные сигналы с внешних фондовых площадок и просевшую нефть, индекс МосБиржи обновил максимум с апреля 2022 года, закрепившись выше рубежа 2800 пунктов. Локомотивом подъема выступили акции "Магнита" (+8,2%) на корпоративных новостях и бумаги металлургов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2815,07 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1054,31 пункта (+0,6%); динамика цен blue chips на МосБирже оказалась смешанной в пределах 7,2%.

Доллар к 18:50 по московскому времени стоил 84,12 рубля (-0,02 рубля).

Акции "Магнита" выросли до 4910 рублей (+8,2%), максимума с ноября 2022 года.

Вечером в минувшую пятницу "Магнит" опубликовал квартальный отчет и выставил оферту на выкуп бумаг для нерезидентов с дисконтом 50%, что спровоцировало ралли бумаг компании, обновивших максимум с ноября 2022 года.

Выручка ПАО "Магнит" в I квартале 2023 года увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 596,8 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 41,3%, до 15,41 млрд рублей. Кроме того, ритейлер сообщил о тендерном предложении, в рамках которого структура компании готова выкупить до 10% акций "Магнита" по цене 2215 руб. за бумагу.

Также подорожали акции "Северстали" (+7,2%), "НЛМК" (+5,5%), "ММК" (+4,9%), "АЛРОСА" (+3%), "Сургутнефтегаза" (+2,5%), "МТС" (+1%), АФК "Система" (+1%), "Норникеля" (+1%), "Роснефти" (+0,8%), расписки OZON (+0,7%), бумаги "Аэрофлота" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%).

"АЛРОСА" может выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2023 г., если ситуация на рынке алмазов останется стабильной. Такой подход согласовали основные акционеры компании - правительство РФ и Якутия, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Якутии Айсен Николаев на полях ПМЭФ-2023.

Подешевели акции "Яндекса" (-1,9%), "РусГидро" (-1,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,4%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), расписки TCS Group (-1,1%), акции Сбербанка (-1% и -1% "префы"), "Интер РАО" (-0,9%), "Татнефти" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Годовое собрание акционеров ПАО "Татнефть", назначенное на 16 июня, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщила компания. На данном собрании акционеры должны были принять решение о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2022 года, утвердить новый состав совета директоров, избрать членов ревизионной комиссии, определить аудитора, утвердить отчетность ПАО "Татнефть", устав и ряд положений компании в новой редакции. Повторное ГОСА пройдет 30 июня.

Комментарии аналитиков

Как отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко, позитивную динамику рынка акций трудно назвать уверенным ростом, скорее консолидацией вблизи годовых максимумов в отсутствии значительных драйверов для роста.

"Инвесторы продолжают выкупать акции на полученные дивиденды. В дальнейшем позитивными драйверами могут стать другие дивидендные истории: "МосБиржа", "Совкомфлот", "Татнефть", "Башнефть", "Сургутнефтегаз", МТС, "Газпром нефть", "Система", "Роснефть", "ФосАгро" и ряд других компаний. Негативными - внешние факторы и геополитика. ЕС уже на этой неделе может согласовать 11-й пакет антироссийских санкций, который направлен на борьбу с обходом уже введенных ограничений", - напомнил эксперт.

"Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться вблизи 2800 пунктов. Среди позитивных корпоративных событий стоит отметить заявление руководства "АЛРОСА" о том, что компания может выплатить дивиденды за 6 месяцев 2023 года в случае, если ситуация на алмазном рынке останется стабильной", - отметил Кравченко.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, поступающие корпоративные новости преимущественно были позитивными.

Акции "АЛРОСА" подорожали на дивидендных ожиданиях - глава Якутии на ПМЭФ заявил о возможности выплаты дивидендов компанией за I полугодие. Акции "Ростелекома" (+1,6%) выросли на фоне заявлений главы компании Михаила Осеевского в кулуарах ПМЭФ о том, что выручка "Ростелекома" в текущем году выше, чем в аналогичный период год назад. По итогам всего 2022 года выручка составляла около 650 млрд руб. Однако точных цифр нет, так как компания не публикует отчётность с I квартала 2022 года.

Акции "Татнефти" просели после сообщений о том, что собрание акционеров, на котором должны были утверждаться дивиденды, не набрало кворум. Однако подобная ситуация в компании уже случалась и в прошлом она никак не повлияла на дивиденды, которые в значительной доле поступают в бюджет Татарстана. Поэтому вероятность негативного исхода можно назвать весьма низкой.

Продолжили снижение бумаги "Яндекса", реагируя на заявления главы ВТБ Андрея Костина, что к компании стоит применить подход по аналогии с Fortum в вопросе разделения на зарубежную и российскую части бизнеса. Однако вероятность такого сценария довольно низкая. Бизнес "Яндекса" - это сложные системы информационных технологий, эффективность которых определяют специалисты, а не стабильно работающее оборудование, не требующее специфических компетенций, считает аналитик.

В Азии и Европе индексы просели из-за разочарований инвесторов отсутствием конкретных планов стимулирования и поддержки экономики в КНР. Также пока нет особых позитивных сигналов от визита госсекретаря США Энтони Блинкина в Китай. Сектор базовых материалов просел на опасениях слабого китайского спроса, отмечает Кочетков.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, на рынке акций РФ в начале недели преобладали покупки, индекс МосБиржи обновил годовой максимум и немного откатился, удержав рубеж 2800 пунктов. Лучше рынка смотрелись бумаги представителей металлургического сектора.

Внешний фон был умеренно негативным - снизились китайские, европейские биржевые индексы, просели котировки сырьевых товаров. На общие настроения могло повлиять ухудшение прогнозов по динамике ВВП Китая крупными банками, в том числе UBS, JPMorgan и Bank of America. Инвесторы на этом фоне опасаются замедления темпов роста мировой экономики.

На этой неделе состоятся выступления ряда представителей ФРС - главы регулятора Джерома Пауэлла, а также членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Джеймса Булларда, Рафаэля Бостика, Кристофера Уоллера и других.

"С одной стороны, просадки на российском рынке оперативно выкупаются. Это указывает на сохранение высокого спроса на акции, в то же время надежных драйверов для уверенного роста в условиях, когда рынок на годовых максимумах, сейчас не так много. В их числе слабость рубля, реинвестирование полученных ранее дивидендов. Покупательскую активность сдерживает эскалация на геополитическом фронте. Прогноз по индексу МосБиржи на 20 июня - 2720-2820 пунктов", - полагает Бахтин.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, в начале новой недели глобальные фондовые рынки умеренно просели: инвесторы решили сделать некоторую передышку после уверенного роста на прошлой неделе. При этом настроения на рынках в целом остаются достаточно позитивными - игроки весьма благосклонно восприняли паузу в ужесточении монетарной политики Федрезерва, причем их не смутили довольно "ястребиные" заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что для окончательной победы над высокой инфляцией могут потребоваться дальнейшие повышения ключевой ставки.

Поддержку рисковым активам оказывают вышедшие в последние дни статданные по американской экономике, указывающие на то, что проведенное до этого монетарное ужесточение уже сдерживает рост рынка труда и оказывает охлаждающее влияние на темпы роста цен. В частности, в пятницу Мичиганский университет сообщил, что в июне инфляционные ожидания американских граждан на ближайший год снизились по итогам второго месяца подряд и оказались минимальными с марта 2021 года. Это позволяет рассчитывать на то, что текущий цикл повышения ставок в Штатах близок к окончанию.

Российские фондовые индикаторы к вечеру подросли во главе с бумагами "Магнита" и металлургов. Однако на рынке наблюдается осторожность инвесторов из-за возвращения санкционной повестки - Евросоюз ранее обещал согласовать 11-й пакет антироссийских санкций до конца текущего месяца, и в ближайшие дни могут начать появляться какие-либо подробности. При этом дивидендный фактор, который поддерживал рынок акций РФ последние несколько месяцев, судя по всему, постепенно исчерпал себя.

По оценкам аналитиков "Ренессанс брокера", если предложение "Магнита" о выкупе до 10% акционерного капитала у нерезидентов будет принято, то оно должно привести к увеличению стоимости компании.

"Проблема с советом директоров остается, но учитывая сильную генерацию денежных средств в прошлом году, которая привела к значительному снижению долговой нагрузки, а также прогнозную доходность свободного денежного потока в 16% и 19% в 2023-2024 годах, текущая цена акций "Магнита" выглядит привлекательно. Мы поднимаем нашу целевую цену до 7500 руб. за акцию (с 7000 руб.) и сохраняем рейтинг "покупать", - сообщают эксперты в своем обзоре.

Азиатские рынки акций

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi снизился на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), просели Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 потеряли 0,7-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%).

Трейдеры заняли осторожные позиции в ожидании статданных, которые будут опубликованы позднее на этой неделе. В число важных индикаторов входят индексы менеджеров по закупкам (PMI) Японии и Австралии, а также инфляция в Японии, пишет Trading Economics.

Кроме того, во вторник Народный банк Китая объявит размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR). Ожидается, что он снизит годовую ставку до 3,55% с 3,65% годовых, пятилетнюю - до 4,2% с 4,3% годовых.

В понедельник американские рынки закрыты (День освобождения от рабства).

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены вечером в понедельник умеренно просели. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $76,07 за баррель (-0,7% и +1,2% в пятницу), июльская цена WTI - $71,09 за баррель (-0,9% и +1,6% в пятницу).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали опасения относительно темпов роста глобальной экономики, пишет Trading Economics. В частности, несколько крупных западных банков ухудшили прогнозы подъема ВВП Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, исходя из недавно опубликованных статданных, указавших на замедление восстановления экономики страны после снятия пандемийных ограничений.

За прошедшую неделю цена Brent поднялась на 2,4%, WTI - на 2,3%, согласно данным Dow Jones Market Data. Это стало наиболее значительным недельным подъемом с начала апреля.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (+39,3% и +39,8% "префы"), "Трубной металлургической компании" (+19,7%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+12,8%), "Саратовэнерго" (+12,1% и +21,1% "префы"), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (+10,7%), "Соллерса" (+9,9%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+5,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+4,7%).

Транспортная группа "Монополия", которая ранее приобрела 78,84% акций автомобильного перевозчика Globaltruck, выкупит оставшиеся 21,16% акций компании по 82,5 рубля за бумагу, сообщила компания. В рамках оферты приобретаются 12 млн 369 тыс. 42 акции перевозчика. Цена выкупа, таким образом, составит чуть более 1 млрд руб.

В понедельник цена акций "Глобалтрак менеджмент" (ГТМ) выросла на Мосбирже на 4,3%, до 85,7 рубля за штуку.

"Монополия" сообщала о закрытии сделки по приобретению контрольного пакета в Globaltruck (75,07%) в конце апреля. Тогда акции выкупались также по 82,5 руб. за бумагу. Стоимость пакета превысила 3,6 млрд руб. "Монополия" также ранее сообщала, что в случае успешного завершения сделки планирует делистинг бумаг ГТМ с МосБиржи.

Подешевели в понедельник акции Росдорбанка (-4,7%), расписки Qiwi (-3,4%), бумаги банка "Уралсиб" (-2,5%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (-2,4%), ПАО "Нижнекамскшина" (-2,1%), расписки HeadHunter (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,39 млрд рублей (из них 12,92 млрд рублей пришлось на акции "Магнита", 6,6 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,47 млрд рублей на акции "Северстали").