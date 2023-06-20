Минобрнауки РФ не достигло планового уровня зарплат преподавателей и ученых в 2022 году

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ не смогло обеспечить в 2022 году нужного уровня зарплат преподавателей и научных работников, плановые значения не были достигнуты в 42 вузах страны, сообщили во вторник в пресс-службе Счетной палаты по итогам проверки исполнения бюджета в сфере науки и высшего образования.

"Отдельное внимание в ходе проверки Счетная палата обратила на достижение проверяемыми объектами показателей по уровню оплаты труда профессорско-преподавательского состава и научных работников. Так, у Минобрнауки плановые значения по зарплате не были достигнуты в 42 головных вузах и 45 филиалах, расположенных в 27 регионах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что уровень зарплат должен составлять 200% от средних показателей по региону.

Кроме того, министерством науки были допущены отдельные нарушения при распоряжении федеральной собственностью, а также в части контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов и субсидий юрлицам, подчеркнули в ведомстве.

"По итогам проверок Счетная палата направила объектам соответствующие представления, информационные письма в Росимущество и Федеральное казначейство", - сообщил аудитор Дмитрий Зайцев, его цитирует пресс-служба.

В Счетной палате также сообщили, что по итогам проверки МГУ имени Ломоносова, СПбГУ, РАНХиГС и Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, зафиксировано недостижение показателей заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы.

"В Академии Глазунова заработная плата профессорско-преподавательского состава составила 124 % в Москве и 155,6 % в филиале в Перми. В МГУ не были достигнуты показатели оплаты труда педагогических работников, реализующих программы общего образования, в РАНХиГС и СПбГУ - работников культуры", - уточнили в пресс-службе.

Там пояснили, что В СПбГУ недостижение целевых значений оплаты труда работников культуры появилось из-за отсутствия бюджетного финансирования библиотечно-музейной деятельности, так как она не относится к основным видам деятельности вуза и не подлежит включению в госзадание.

При этом в Счетной палате подчеркнули, что в отчетном году проверенные вузы на высоком уровне исполнили свои расходы: РАНХиГС - 99,9 %, Академия Глазунова - 99,9 %, СПбГУ - 100 %. Уровень исполнения МГУ составил 95,2 %, Минобрнауки РФ - 99,7%.