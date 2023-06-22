"СИБУР" запланировал до 2028 года вложить 285 млрд рублей в проекты в Татарстане

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - "СИБУР" планирует в 2022-2027 годах инвестировать в проекты в Татарстане не менее 285 млрд рублей, говорится в материалах холдинга ко Дню поставщика "СИБУРа", который проходит в Казани в четверг.

"В том числе будет построен этиленовый комплекс ЭП-600 и планируется создать индустриальный парк вместе с особой экономической зоной "Алабуга". В реализации инвестпроектов задействованы 7 местных предприятий поставщиков бетона и железобетонных изделий, более 15 местных предприятий-поставщиков металлоконструкций", - говорится в материалах.

Согласно презентации к выступлению исполнительного директора ООО "СИБУР" Александра Петрова, холдинг во втором полугодии 2023 года планирует направить на закупку оборудования, материалов и химической продукции 60 млрд рублей, логистических услуг - 20,7 млрд рублей, услуг по техобслуживанию и ремонтам оборудования - 11,3 млрд рублей, на приобретение лицензий, программного обеспечения и компьютерного оборудования - 5,2 млрд рублей, на закупки в сфере административно-хозяйственного обеспечения - 3,1 млрд рублей. Кроме того, холдинг планирует в 2023-2024 годах направить 49,2 млрд рублей на закупки в области строительно-монтажных работ.

В октябре 2021 года "СИБУР" купил у татарстанской группы "ТАИФ" химзаводы "Нижнекамскнефтехим (НКНХ) и "Казаньоргсинтез" с энергокомпанией "ТГК-16". В мае 2023 года "СИБУР" продал ТГК-16 назад "ТАИФу" как непрофильный актив и развивает на обоих химзаводах в Татарстане собственную генерацию.

Строящаяся на НКНХ установка ЭП-600 способна перерабатывать 1,8 млн тонн в год прямогонного бензина (нафты) в этилен, пропилен, бутадиен и бензол. Эти продукты в основном будут служить исходным сырьем для существующих и перспективных производств НКНХ и "Казаньоргсинтеза". Завершение строительно-монтажных работ и пуско-наладка новой установки этилена планируются во втором полугодии 2024 года.

В августе 2022 года на Татарстанском нефтегазохимическом форуме НКНХ договорился с ОЭЗ "Алабуга" о ведении производственной деятельности в индустриальном парке "Этилен 600", который будет создан в Нижнекамске (Татарстан). Проекты НКНХ станут якорными для парка. С учетом вложений "СИБУРа", затрат ОЭЗ "Алабуга" на инфраструктуру и капитала третьих сторон, общий объем инвестиций в индустриальный парк оценивается в 1,3 трлн рублей.