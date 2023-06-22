Корпоративные средства в банках РФ в мае выросли после двухмесячного снижения

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Корпоративные средства в банках в мае выросли на 548 млрд руб., или на 1,2%, до 46,3 трлн рублей, после оттока в марте-апреле на фоне налоговых выплат, говорится в комментарии Банка России.

Ключевым фактором роста, отмечает ЦБ, стал приток средств нефтегазовых и горнодобывающих компаний.

Рост произошел только по средствам в рублях - на 764 млрд руб., или на 2,1%. В валюте наблюдалось сокращение - на $2,7 млрд, или на 217 млрд руб. в рублевом эквиваленте (2,3%).

В мае наблюдался умеренный приток средств населения - на 443 млрд руб., или 1,2%, до 38,2 трое рублей. Это нетипично для мая, отмечается в комментарии, ввиду значительных социальных и бюджетных выплат.

Выросли размещения на рублевых текущих счетах (на 380 млрд руб., или 3%), увеличились рублевые срочные депозиты (на 141 млрд руб., или 0,7%), что частично также может объясняться ростом ставок по вкладам. Остатки в валюте сократились на $1 млрд (на 79 млрд руб. в рублевом эквиваленте, или 2,1%), в том числе из-за продолжающейся конвертации валютных средств в рубли, а также, вероятно, переводов средств за рубеж.

Рост средств на счетах эскроу ускорился более существенно (на 156 млрд руб., или 3,8%), чем в апреле (+2,1%), что связано со снижением темпа их раскрытия.

Средства госорагнов в банках в мае также выросли - на 11,4% (или на 1 трлн рублей) - до 9,9 трлн рублей.