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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Производитель компьютеров "Аквариус" рассматривает выход на IPO в перспективе трех лет

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российский производитель компьютерной техники "Аквариус" в перспективе ближайших трех лет может провести IPO, заявил "Интерфаксу" президент ООО "Производственная компания Аквариус" Владимир Степанов.

"В перспективе года можем выйти на выпуск облигаций, а на IPO - через три года, - сказал Степанов. - Для начала, вероятно, будем делать первичное размещение. Такие планы есть, если ситуация будет развиваться необходимым нам образом".

Назвать объем средств, которые компания намерена привлечь на фондовом рынке, Степанов назвать пока отказался.

Эти средства "Аквариус" намерен использовать, в том числе для наращивания производственных мощностей и технологического развития. Речь идет, в частности, об увеличении уровня локализации электронной компонентной базы, используемой в устройствах производства "Аквариуса". В том числе за счет создания собственного технопарка и развития своих российских партнеров-поставщиков электронной компонентной базы (ЭКБ).

При этом Степанов отметил, что для достижения этих целей выглядит привлекательной идея создания кластера.

В свою очередь директор производственно-технической дирекции ПК "Аквариус" Дмитрий Реутов добавил, что после 2027 года компания рассчитывает начать выпуск собственных процессоров.

В настоящее время "Аквариус" имеет производственные мощности в Ивановской и Тверской областях. Первую из них компания модернизировала с привлечением средств Фонда развития промышленности (ФРП) в объеме 366,5 млн рублей (общая стоимость проекта составила 460 млн рублей).

Помимо этого, в июне "Аквариус" договорился с ФРП о предоставлении ему льготного займа на 2,26 млрд рублей для локализации производства компьютерной техники на предприятии компании в Тверской области. Предполагается, что реализация этого проекта позволит "Аквариусу" увеличить производственные мощности до 2,5 млн устройств в год. На площадке планируется выпускать серверы, моноблоки, персональные компьютеры и автоматизированные рабочие места, ноутбуки-трансформеры, планшетные компьютеры, смартфоны и другое оборудование под брендом Aquarius.

Ранее сообщалось, что "Аквариус" планировал вложить 4 млрд рублей до 2025 года в IT-производство в Тверской области.

ФРП предоставляет целевые займы (под конкретные проекты) по ставке 1% и 3% годовых сроком от 5 до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей. К настоящему времени фонд профинансировал более 1,3 тыс. проектов на общую сумму более 400 млрд рублей. Из них 66 заявок в области электроники. По этим проектам, общий объем которых составляет 36,5 млрд рублей, ФРП предоставил займы на 23 млрд рублей.

Аквариус
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