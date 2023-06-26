Власти Москвы одобрили гранты на 800 млн руб. импортозамещающим компаниям

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Одобрены гранты более чем на 800 млн рублей для 14 импортозамещающих компаний, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Помогаем развивать отечественные технологии в сфере телекоммуникаций, ИТ и медицины с помощью грантов на импортозамещение. Их получатели активно запускают в столице новые производства или расширяют уже работающие (...). Мы одобрили гранты на общую сумму больше 800 млн рублей 14 импортозамещающим компаниям", - написал Собянин в своем телеграм-канале в понедельник.

По его словам, за их счет в городе создано свыше 5,5 тыс. кв. м новых производственных и лабораторных помещений.