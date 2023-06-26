Инвесторы допускают подъем базовой ставки Банком Англии до максимума за 25 лет

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Инвесторы ожидают подъема базовой ставки Банка Англии в начале следующего года до 6,25% годовых – максимума за 25 лет, пишет Financial Times.

В прошлый четверг британский ЦБ повысил стоимость заимствований сразу на 50 базисных пунктов, до 5% годовых, на данных о том, что инфляция в стране остается на высоком уровне. Большинство аналитиков прогнозировали увеличение на 25 б.п.

Ставка была увеличена по итогам тринадцатого заседания подряд, и теперь она находится на максимальном уровне со времен финансового кризиса 2008 года.

Потребительские цены без учета стоимости энергоносителей, продуктов питания, алкогольной и табачной продукции (базовая инфляция) в Великобритании в мае выросли на 7,1% в годовом выражении, что является максимальным подъемом с марта 1992 года. При этом темпы повышения ускорились с 6,8% в апреле.

Неожиданно решительный ответ Банка Англии на статданные убедил инвесторов в том, что он, вероятнее всего, будет продолжать агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока не произойдет ощутимый сдвиг в сторону замедления темпов роста потребительских цен, отмечается в статье.

Рынок свопов теперь предполагает процентную ставку в районе 6,25% годовых в феврале. В прошлом месяце ожидалось, что она достигнет пика на уровне ниже 5%.

Банк Англии сейчас "принимает решения по процентной ставке на основе того, что говорят последние данные по инфляции, и больше не полагается на свои прогнозы", отмечает старший валютный аналитик Nomura Джордан Рочестер.

"Банку Англии будет трудно замедлить темпы повышения ставки без значительного ослабления инфляции или значительного спада на рынке труда, но ни то, ни другое, скорее всего, не произойдет в скором времени", - полагает экономист RBC Capital Markets Питер Шаффрик. По его словам, не исключена вероятность, что ЦБ продолжит подъем стоимости заимствований с шагом в 50 б.п.

Фунт стерлингов торгуется в понедельник на уровне $1,2737 по сравнению с $1,2714 на закрытие предыдущих торгов. Фондовый индекс FTSE 100 снижается на 0,4% в начале сессии.