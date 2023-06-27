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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

"Автотор" планирует начать серийное производство внедорожника BAIC BJ40

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" ведет подготовку к запуску производства новой модели китайского бренда BAIC (Beijing Automotive Group) - внедорожника BAIC BJ40, сообщила пресс-служба предприятия.

На сегодняшний день в тестовом режиме на предприятии произведено несколько новых внедорожников и завершается подготовка к запуску серийного производства этой модели. Заканчивается также процесс обучения персонала, непосредственно задействованного в сборочном производстве.

BAIC BJ40 – это среднеразмерный рамный внедорожник, оснащенный 2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 225 л.с. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Отличительной чертой модели является наличие съемной крыши.

Как сообщалось, "Автотор" запустил производство автомобилей бренда BAIC в апреле 2023 года. Первыми моделями стали кроссовер BAIC X35 и седан BAIC U5 plus. В третьем квартале планируется приступить к производству кроссовера BAIC X55.

В мае "Автотор" и BAIC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области создания новых продуктов - автомобилей с электрическими, газовыми и гибридными силовыми установками, а также создания производств автокомпонентов.

Планируется, что до конца 2023 года на "Автоторе" будет собрано до 30 тыс. всех моделей BAIC.

"Автотор" выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года включительно предприятие производило модели немецкой BMW, сборка которых была приостановлена весной, а также южнокорейские Kia и Hyundai. Выпуск последних также прекращен в начале октября 2022 года.

В настоящее время "Автотор" собирает, автомобили китайских брендов BAIC, Kaiyi и SWM.

Автотор BAIC Калининград Китай
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