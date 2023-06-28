"Татспиртпром" купил лицензию Pernod Ricard на выпуск в течение пяти лет водки "Алтай"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - АО "Татспиртпром", один из крупнейших производителей алкоголя в РФ, приобрело у российской структуры французского концерна Pernod Ricard (PR) неисключительную лицензию на использование водочного бренда "Алтай" в течение пяти лет, говорится в материалах сайта госзакупок.

Сумма лицензионного договора составила 125 млн рублей из расчета 24 рубля за каждый произведенный литр напитка. Таким образом, новая лицензия позволит "Татспиртпрому" разлить 520,8 тыс. декалитров водки "Алтай".

Закупка произведена у единственного поставщика – ООО "Алтай холдинг" (по данным ЕГРЮЛ на 28 июня, единственным владельцем является АО упрощенного типа "Перно Рикар Европа, Ближний Восток и Африка").

"Татспиртпром" разливает водку "Алтай" (позиционируется как премиальный водочный бренд) с 2018 года по лицензии на своем Усадском ликеро-водочном заводе и в рамках соглашения по контрактному производству полностью освоил технологию выпуска этого напитка, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В мае 2023 года концерн Pernod Ricard сообщил, что в конце апреля текущего года прекратил весь экспорт своих международных брендов в Россию (в портфеле компании виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana Club, шампанское Mumm и Perrier Jouet и другие напитки). Заявление Pernod Ricard предполагает, что компания PR Rouss в ближайшие месяцы завершит свою деятельность.

По данным Госалкогольинспекции Татарстана, в 2022 году "Татспиртпром" увеличил производство водки на 13% по сравнению с предыдущим годом до 9,3 млн декалитров. Производство спирта выросло на 8% до 3,8 млн декалитров.

"Татспиртпром" объединяет два спиртовых и два ликероводочных завода, а также винзавод Vigrosso и пивоваренный завод "Белый Кремль" (оба - Татарстан). Компания принадлежит республике через АО "Связьинвестнефтехим".