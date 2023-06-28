Минэкономразвития РФ оценило рост ВВП в мае на фоне низкой базы в 5,4%

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в мае 2023 года, по оценке Минэкономразвития, составил 5,4% в годовом сравнении после повышения в апреле на 3,4%, снижения на 0,7% в марте, спада на 2,6% в феврале и на 2,7% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

Министерство уточнило показатель динамики ВВП за апрель относительно предыдущей оценки в 3,3% "в соответствии с первой оценкой Росстата ВВП в I квартале 2023 г.", отмечается в документе.

Рост экономики в мае был связан, в том числе, с эффектом низкой базы, указывают в Минэкономразвития. "Уровень двухлетней давности превышен на 0,6% (минус 0,6% в апреле). Основную поддержку экономике в мае обеспечили обрабатывающие производства, оптовая торговля и строительный сектор", - говорится в обзоре.

Увеличение ВВП РФ за январь-май 2023 года Минэкономразвития оценило на уровне 0,6% по сравнению с январем-маем 2022 года.

С исключением сезонного фактора ВВП РФ в мае вырос на 1,4% после роста на 0,1% в апреле (показатель скорректирован относительно предыдущей оценки на уровне 0,2%).

"Рост промышленного производства в мае с устранением сезонного фактора составил 1,5% м/м SA после 1,8% м/м SA в апреле. В годовом выражении также наблюдался рост на 7,1% г/г после 5,2% г/г в апреле. При этом аналогичный уровень 2021 г. превышен на 4,4%", - отмечается в докладе.

Объём работ в строительстве в мае с исключением сезонности вырос на 4,7% м/м SA после роста на 3,2% м/м SA в апреле. В годовом выражении рост ускорился до 13,5% (5,7% в апреле).

Выпуск в сельском хозяйстве в мае не изменился относительно уровня прошлого месяца (0,0% м/м SA, как и в апреле). В годовом выражении прирост составил 2,9% после 3,2% месяцем ранее.

Грузооборот транспорта с исключением сезонности сократился на 2,4% м/м SA после понижения 0,8% м/м SA в апреле (данные скорректированы с учётом пересмотра Росстатом отчётных данных за апрель, ранее минус 1,0% м/м SA в апреле). В годовом выражении сокращение составило 4,6% (минус 3,0% в апреле) за счёт трубопроводного транспорта. "За его исключением в мае разрыв сократился до минус 0,1% г/г после минус 0,3% г/г в апреле, что в основном связано с ускорением роста грузооборота автомобильного транспорта до 5,4% г/г (4,0% в апреле)", - отмечают в Минэкономразвития.

Объём оптовой торговли с исключением сезонности увеличился в мае на 8,4% м/м SA после сокращения на 4,1% м/м SA месяцем ранее (данные скорректированы с учётом пересмотра данных Росстата, ранее снижение на 4,0% м/м SA в апреле). В годовом выражении показатель вырос на 14,5% после 5,0% в апреле.

"Потребительская активность в мае увеличилась как относительно прошлого года, так и к уровню двухлетней давности. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению был на 8,8% г/г выше уровня прошлого года после плюс 7,3% г/г в апреле (плюс 1,8% к маю 2021 г.)", - говорится в обзоре.

Как сообщалось, ЦБ РФ ожидает во II квартале 2023 года рост ВВП РФ на 4,2% в годовом выражении (после снижения на 1,9% в I квартале) на фоне низкой базы прошлого года.

Банк России 28 апреля улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году до роста в интервале 0,5-2,0% вместо диапазона от минус 1% до плюс 1% в февральской версии.

Официальный прогноз Минэкономразвития от апреля по росту ВВП РФ в 2023 году составляет 1,2%, но в министерстве уже заявляли, что рост может оказаться незначительно выше.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 0,7%.