Dow Jones и S&P 500 снизились по результатам торгов в среду

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 снизились, в то время как Nasdaq увеличился.

Негативным фактором для рынка стали "ястребиные" заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в ходе ежегодного форума Европейского центрального банка в португальском городе Синтре.

Он вновь сказал, что "подавляющее большинство" руководителей Федрезерва ожидают еще минимум двух повышений процентных ставок в этом году. При этом Пауэлл отметил, что пауза в подъеме стоимости заимствований в июне была необходима для того, чтобы получить больше времени для сбора информации относительно состояния экономики и влияния на него ужесточения денежно-кредитной политики.

Поступающие в последнее время данные указывают на устойчивость американской экономики, и рецессия не представляется наиболее вероятным сценарием, хотя такую возможность нельзя исключать, добавил он. При этом Пауэлл не ожидает, что базовая инфляция (без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители) опустится к целевому уровню Федрезерва в 2% раньше 2025 года.

Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой ставки, сейчас 82% трейдеров ожидают ее подъема на 25 базисных пунктов на июльском заседании ФРС, по данным CME FedWatch Tool.

Цена акций General Mills Inc. упала на 5,2% по итогам торгов в среду. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США в четвертом квартале 2023 финансового года, который закончился 28 мая, сократил чистую прибыль на четверть, при этом выручка не дотянула до прогноза.

Котировки бумаг Nvidia Corp. снизились на 1,8%, Advanced Micro Devices - на 0,2%, Qualcomm Inc. - на 1,9%, Applied Materials - на 1,7% и Intel Corp. - на 1,6%. Причиной этого стали сообщения СМИ, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в КНР чипов для сферы искусственного интеллекта.

Кроме того, подешевели акции страховщиков Travelers Cos. и UnitedHealth Group - соответственно на 2,5% и 1,7%, ритейлера Home Depot Inc. - на 2,3%, фармацевтических компаний Merck & Co. и Amgen - на 0,8% и 0,6% соответственно.

В то же время цена акций Virgin Galactic подскочила на 9,2% в ожидании первого организуемого компанией коммерческого полета в космос, который назначен на 29 июня.

Стоимость бумаг Circor International выросла на 4,3% (до $53,68) после того, как инвестфирма Arcline Investment Management сделала конкурирующее предложение о покупке производителя насосов. Она готова заплатить по $57 за акцию Circor, в то время как ранее другая инвесткомпания KKR & Co. предлагала $51.

Существенно подорожали акции круизных операторов Carnival Corp. и Norwegian Cruise Line Holdings - соответственно на 8,8% и 7,6%.

Dow Jones Industrial Average в среду уменьшился на 74,08 пункта (на 0,22%) и составил 33852,66 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 за день снизилось на 1,55 пункта (на 0,04%) - до 4376,86 пункта.

Между тем индекс Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 36,08 пункта (на 0,27%) и завершил сессию на отметке 13591,75 пункта.