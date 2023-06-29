Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3% во главе с "Магнитом"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с мировых рынков капитала; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3% за счет роста акций "Магнита" на корпоративных новостях.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2788,49 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1016,57 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 1%.

Доллар стоит 86,38 рубля (+0,01 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (+5,2%, до 5165 рублей), расписки OZON (+0,9%), бумаги АФК "Система" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), ПАО "Плюс" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Ритейлер "Магнит" сообщил вечером в среду, что увеличивает лимит выкупа акций у инвесторов-нерезидентов до 29,8%. Таким образом, компания готова выкупить до 30 млн 370 тыс. акций. Ранее компания намеревалась выкупить до 10% акций у нерезидентов, чьи бумаги фактически заблокированы. Цена выкупа установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, она предполагала дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, т.е. в 2215 рублей за акцию. При увеличении лимита цена выкупа сохраняется.

Подешевели акции Polymetal (-0,8%), "Северстали" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), расписки TCS Group (-0,5%), бумаги "Газпром нефти" (-0,4%), UC Rusal (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "Татнефти" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Росстат сообщил накануне вечером, что рост промпроизводства в РФ в мае 2023 года продолжился на фоне низкой базы и ускорился до 7,1% в годовом выражении после повышения на 5,2% в апреле 2023 года. В марте 2023 года рост показателя составил 1,2% в годовом сравнении после спада на 1,7% в феврале и на 2,4% в январе. Динамика индекса в мае этого года оказалась лучшей с февраля 2022 года, отметили в статистическом ведомстве. За январь-май 2023 года промпроизводство в РФ выросло на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные по промышленности в мае 2023 года оказались заметно лучше ожиданий опрошенных "Интерфаксом" в начале июня аналитиков: они прогнозировали рост промпроизводства РФ в мае на 5,1%.

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг может продолжить движение к отметке 2800 пунктов, однако завершение торгов произойдет ниже этого уровня.

Основной риск - это слабость нефтяных котировок, которая может быть компенсирована дешевеющим рублем по отношению к доллару. Таким образом, вероятно, в списке лидеров могут вновь оказаться бумаги "Сургутнефтегаза". Не исключено продолжение роста акций "Соллерса" и "КАМАЗа", для бумаг "Магнита" позитивом вступают новости о том, что компания увеличила предложение о покупке собственных акций у инвесторов из недружественных стран практически в три раза. Под давлением должны быть бумаги "Норникеля" ввиду сильного снижения цен на палладий и медь, полагает аналитик.

В США в среду индексы акций показали смешанную динамику: вырос Nasdaq (+0,3%), просели Dow Jones (-0,2%) и S&P500 (-0,04%).

Негативным фактором для рынка стали очередные "ястребиные" заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла в ходе ежегодного форума Европейского центрального банка в португальском городе Синтре. Он вновь сказал, что "подавляющее большинство" руководителей Федрезерва ожидают еще минимум двух повышений процентных ставок в этом году. При этом Пауэлл отметил, что пауза в подъеме стоимости заимствований в июне была необходима для того, чтобы получить больше времени для сбора информации относительно состояния экономики и влияния на него ужесточения денежно-кредитной политики.

По оценке Пауэлла, поступающие в последнее время данные указывают на устойчивость американской экономики, и рецессия не представляется наиболее вероятным сценарием, хотя такую возможность нельзя исключать. При этом Пауэлл не ожидает, что базовая инфляция (без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители) опустится к целевому уровню Федрезерва в 2% раньше 2025 года.

Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой ставки, сейчас 82% трейдеров ожидают ее подъема на 25 базисных пунктов на июльском заседании ФРС, по данным CME FedWatch Tool.

Крупнейшие банки США имеют хорошие возможности для того, чтобы пережить серьезную рецессию и продолжить кредитование домохозяйств и предприятий, говорится в сообщении Федеральной резервной системы (ФРС). Согласно результатам ежегодных стресс-тестов, совокупный убыток 23 ведущих банков страны может составить $541 млрд в рамках гипотетического сценария рецессии, при котором, в том числе, безработица в стране взлетает до 10%, цены на коммерческую недвижимость падают на 40%, на жилую - на 38%. Совокупный коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) банков в этом случае может снизиться на 2,3 процентного пункта - до 10,1%. Это существенно превышает минимальные требования Федрезерва.

Азиатские рынки акций

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 прибавляет менее 0,1%).

Темпы роста розничных продаж в Японии в мае ускорились до 5,7% в годовом выражении, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. В апреле, согласно пересмотренным данным, этот показатель увеличился на 5,1%, а не на 5%, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал ускорение темпов роста в мае до 5,4%. Розничные продажи в Японии увеличиваются 15-й месяц подряд благодаря полной отмене карантинных ограничений.

Давление на рынки акций Китая и Гонконга оказывает отсутствие новых стимулов от властей КНР, на которые рассчитывают инвесторы. Ранее на этой неделе премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что власти страны по-прежнему рассчитывают добиться роста китайского ВВП на 5% в текущем году и готовы принимать стимулирующие меры.

Накануне стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в КНР чипов для сферы искусственного интеллекта.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг проседают после подъема накануне на данных о резком сокращении запасов в США.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $73,82 за баррель (-0,3% и +2,5% в среду), августовская цена WTI - $69,35 за баррель (-0,3% и +2,8% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 9,6 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидали в среднем снижения запасов нефти всего на 4,8 млн баррелей. Респонденты Trading Economics предполагали сокращение на 1,757 млн баррелей.

Нефтяной рынок завершает второй квартал 2023 года в минусе в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением китайской экономики, а также опасениями рецессии в США и Европе на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком.