Индекс МосБиржи поднялся до 2800 пунктов на фоне ослабления рубля

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ утром в четверг продолжил рост на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала, индекс МосБиржи поднялся до 2800 пунктов на фоне ослабления рубля, лидируют акции "Магнита" на корпоративных новостях.

К 11:00 индекс МосБиржи составил 2799,55 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1009,68 пункта (-0,5%); цены большинства blue chips на Мосбирже выросли в пределах 1,5%.

Доллар поднялся до 87,18 рубля (+0,81 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (+4,8%, до 5147 рублей), "Сургутнефтегаза" (+1,5% и +0,7% "префы"), расписки TCS Group (+1,4%), бумаги "Норникеля" (+1,1%), "Газпрома" (+0,9%), "Роснефти" (+0,9%), АФК "Система" (+0,8%), расписки OZON (+0,8%), акции "АЛРОСА" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), ВТБ (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,1% "префы" ), "Татнефти" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "ММК" (+0,1%).

Ритейлер "Магнит" сообщил вечером в среду, что увеличивает лимит выкупа акций у инвесторов-нерезидентов до 29,8%. Таким образом, компания готова выкупить до 30 млн 370 тыс. акций. Ранее компания намеревалась выкупить до 10% акций у нерезидентов, чьи бумаги фактически заблокированы. Цена выкупа установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, она предполагала дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, т.е. в 2215 рублей за акцию. При увеличении лимита цена выкупа сохраняется.

Подешевели акции "Северстали" (-0,6%), "НЛМК" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), Polymetal (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).

Росстат сообщил накануне вечером, что рост промпроизводства в РФ в мае 2023 года продолжился на фоне низкой базы и ускорился до 7,1% в годовом выражении после повышения на 5,2% в апреле 2023 года. В марте 2023 года рост показателя составил 1,2% в годовом сравнении после спада на 1,7% в феврале и на 2,4% в январе. Динамика индекса в мае этого года оказалась лучшей с февраля 2022 года, отметили в статистическом ведомстве. За январь-май 2023 года промпроизводство в РФ выросло на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные по промышленности в мае 2023 года оказались заметно лучше ожиданий опрошенных "Интерфаксом" в начале июня аналитиков: они прогнозировали рост промпроизводства РФ в мае на 5,1%.

В США в среду индексы акций показали смешанную динамику: вырос Nasdaq (+0,3%), просели Dow Jones (-0,2%) и S&P 500 (-0,04%).

Негативным фактором для рынка стали очередные "ястребиные" заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла в ходе ежегодного форума Европейского центрального банка в португальском городе Синтре. Он вновь сказал, что "подавляющее большинство" руководителей Федрезерва ожидают еще минимум двух повышений процентных ставок в этом году. При этом Пауэлл отметил, что пауза в подъеме стоимости заимствований в июне была необходима для того, чтобы получить больше времени для сбора информации относительно состояния экономики и влияния на него ужесточения денежно-кредитной политики.

Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой ставки, сейчас 82% трейдеров ожидают ее подъема на 25 базисных пунктов на июльском заседании ФРС, по данным CME FedWatch Tool.

Крупнейшие банки США имеют хорошие возможности для того, чтобы пережить серьезную рецессию и продолжить кредитование домохозяйств и предприятий, говорится в сообщении Федеральной резервной системы (ФРС). Согласно результатам ежегодных стресс-тестов, совокупный убыток 23 ведущих банков страны может составить $541 млрд в рамках гипотетического сценария рецессии, при котором, в том числе, безработица в стране взлетает до 10%, цены на коммерческую недвижимость падают на 40%, на жилую - на 38%. Совокупный коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) банков в этом случае может снизиться на 2,3 процентного пункта - до 10,1%. Это существенно превышает минимальные требования Федрезерва.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1-0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет менее 0,1%).

Давление на рынки акций Китая и Гонконга оказывает отсутствие новых стимулов от властей КНР, на которые рассчитывают инвесторы. Ранее на этой неделе премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что власти страны по-прежнему рассчитывают добиться роста китайского ВВП на 5% в текущем году и готовы принимать стимулирующие меры.

Накануне стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в КНР чипов для сферы искусственного интеллекта.

На нефтяном рынке цены утром в четверг проседают после подъема накануне на данных о резком сокращении запасов в США.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 по московскому времени составила $73,59 за баррель (-0,7% и +2,5% в среду), августовская цена WTI - $69,17 за баррель (-0,6% и +2,8% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 9,6 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидали в среднем снижения запасов нефти всего на 4,8 млн баррелей. Респонденты Trading Economics предполагали сокращение на 1,757 млн баррелей.

Нефтяной рынок завершает второй квартал 2023 года в минусе в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением китайской экономики, а также опасениями рецессии в США и Европе на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Саратовэнерго" (+12,9%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+7,9%), ПАО "ТНС энерго" (+7,9%), ПАО "Пабрау-Дюрсо" (+5,7%).

Подешевели акции ПАО "Томская распределительная компания" (-5,7% и -5,2% "префы"), ПАО "Ренессанс страхование" (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 составил 11,44 млрд рублей (из них 2,66 млрд рублей пришлось на акции "Магнита", 1,06 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 762,72 млн рублей на акции "Газпрома").