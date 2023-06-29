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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

VEON в апреле-мае сократил выручку на 5,9%, EBITDA – на 7,3%

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON в апреле-мае снизил выручку на 5,9%, говорится в сообщении компании.

При этом выручка в местных валютах продемонстрировала рост на 19%. Сервисная выручка в долларах снизилась на 5,3% (+19,5% в местных валютах).

Абсолютные показатели компания не раскрывает. Данные приведены без учета российского "Вымпелкома", т.к. VEON деконсолидировал финрезультаты актива из-за готовящейся сделки по продаже оператора менеджменту.

EBITDA за два месяца сократилась на 7,3%. В местных валютах этот показатель, наоборот, вырос на 19,6%.

С января по май выручка холдинга в долларах снизилась на 7,6% (+16,8% местных валютах), EBITDA – на 11,1% (+14,6% в местных валютах).

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.

VEON
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