Международные резервы РФ с 16 по 23 июня сократились на $0,6 млрд

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 23 июня составили $586,9 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 16 июня международные резервы равнялись $587,5 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,6 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.