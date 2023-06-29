"Русал" зарегистрировал в Катаре новую холдинговую компанию для зарубежных активов

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "Русал" поменял юрисдикцию холдинговой компании для своих зарубежных активов с Кипра на Катар, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

Как следует из карточки компании на странице Катарского финансового центра (Qatar Financial Centre, QFC), уставный капитал компании составляет $4 млрд. Авторизованный уставный капитал (максимальное количество акций, которое компания может выпустить согласно уставу) зафиксирован на уроне $10 млрд.

Возглавляет компанию Владимир Рунов, работавший директором департамента налоговой политики "Русала". Директором является Роман Хаев, входящий в список аффилированных лиц "Русала".

Упоминание об AL Plus Holdings LLC впервые появилась в списке аффилированных лиц "Русала" за второе полугодие 2022 г.

Название AL+ должно было стать брендом самого "Русала" после анонсированного в мае 2021 г. выделения в новую компанию производственных активов с более высоким углеродным следом. "Русал" пояснял, что "новое название лучше отражает достижения, цели и ценности компании, и такой шаг отвечает стратегическим интересам всех акционеров". Сделка, смысл которой был в раскрытии "зеленой" составляющей бизнеса, пока не состоялась, а перемену названия "Русала" заблокировал "Суал Партнерс".

Катарский AL Plus не имеет отношения к spin off низкоуглеродных активов, сообщили "Интерфаксу" два собеседника, знакомых с процессом. Целью создания этой компании является перевод зарубежных активов "Русала" из Кипра в юрисдикцию Катара, пояснил один из источников.

Кипр поддержал санкции ЕС в отношении России и проводит политику "нулевой терпимости" к гражданам страны и компаниям, которые помогают обходить санкции. "Русал" не является субъектом санкций (в американском SDN List с 2018 года находится основатель компании Олег Дерипаска, по соглашению с OFAC он не участвует в управлении "Русалом").

По данным другого источника, речь идет о расширении присутствия "Русала" в регионе. Это часть постоянного процесса оптимизации структуры зарубежных активов, который не затрагивает российские активы "Русала", добавил собеседник "Интерфакса".

В начале марта прошлого года материнская компания "Русала" En+ Group сообщала о возможности выделения международного бизнеса алюминиевой компании. "Стратегический обзор находится на предварительной стадии, и любой план действий будет предметом дальнейшего рассмотрения и обсуждения с соответствующими регуляторами и ключевыми стейкхолдерами", - заявила тогда En+.

По данным агентства Bloomberg, En+, контролирующая 57% акций "Русала", рассматривала выделение международных активов "Русала" в отдельную компанию, которую будут контролировать менеджмент En+ и нероссийские инвесторы.

В новую компанию планировалось выделить международные глиноземные, бокситовые и алюминиевые активы "Русала" в Африке, Австралии и Европе. Большинство этих предприятий до 2007 года принадлежало швейцарскому трейдеру Glencore, который внес их в состав объединенной компании "Русал", став ее учредителем наряду с "Русским алюминием" Олега Дерипаски и СУАЛ Виктора Вексельберга и его партнеров.

Международные активы "Русала" включают алюминиевый завод Kubal (Швеция), глиноземные Aughinish (Ирландия), EurAllumina (Италия), QAL (Австралия, 20% "Русал", 80% Rio Tinto), Friguia (Гвинея), Windalco (Ямайка), добывающие Compagnie Des Bauxites De Kindia и Friguia (Гвинея), Dian Dian (Гвинея) и BCGI (Гайана).

Добывающие активы в Гвинее и на Ямайке, а также крупный глиноземный завод Aughinish обеспечивают российские заводы "Русала" сырьем и являются частью долгосрочного плана развития компании. В частности, бокситы гвинейских предприятий компания намерена перерабатывать на глиноземном производстве в Ленинградской области, о котором было объявлено на ПМЭФ-2023. Тогда "Русал" заявил о планах инвестировать около 400 млрд руб. в глиноземное производство и портовую инфраструктуру в Ленобласти, подписав соответствующее соглашение с властями Ленинградской области.