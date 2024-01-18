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"Русал" перевел в юрисдикцию РФ долю в "Боксите Тимана"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - "Русал" перевел в юрисдикцию РФ долю в АО "Боксит Тимана" (входит в глиноземный дивизион "Русала").

Доля МКПАО "ОК "Русал" в "Боксите Тимана" изменилась с нуля до 79,9951% голосующих акций, сообщила компания. Ранее эта доля принадлежала кипрской Libertatem Materials LTD, контролируемой En+ Group, основным акционером "Русала".

"Русал" продолжает процесс перевода активов в российскую юрисдикцию, объяснил источник, близкий к компании.

"Боксит Тимана" в ряду других сырьевых активов фигурировал в 2021 году в перечне предприятий, которые должны были составить выделенную из "Русала" компанию с более высоким углеродным следом. Процесс создания такой компании "Русал" так и не запустил.

"Боксит Тимана" владеет лицензией на разработку крупнейшего в Евразии Средне-Тиманского месторождения бокситов и ведет там добычу с 1998 года. Разведанные запасы месторождения составляют 260 млн тонн (30% всех запасов России). Сырье, добываемое на руднике, используют Уральский и Богословский алюминиевые заводы "Русала".

Русал En+ Group Боксит Тимана
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