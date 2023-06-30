Инфляция в еврозоне в июне замедлилась до минимума с января 2022 года

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 5,5% в годовом выражении, говорится в предварительной оценке Статистического управления Европейского союза.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,1% в мае и опустилась до минимума с января прошлого года.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали более умеренное замедление, до 5,6%.

Стоимость энергоносителей в еврозоне в июне упала на 5,6% в годовом выражении после снижения на 1,8% в мае. Повышение цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлилось до 11,7% с 12,5%.

Между тем темпы роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) ускорились до 5,4% в годовом выражении с 5,3% в мае. Прогноз для этого показателя составлял 5,5%.

Относительно мая потребительские цены в еврозоне выросли на 0,3%.

Европейский центральный банк прогнозирует, что инфляция в еврозоне в 2023 году в среднем составит 5,4%, в 2024 году - 3%, в 2025 году - 2,2%.