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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Инфляция в еврозоне в июне замедлилась до 5,5%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В июне 2023 года потребительские цены в еврозоне увеличились на 5,5% в годовом выражении, говорится в окончательных данных Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,1% в мае, достигнув минимума с января 2022 года.

Окончательные данные совпали с предварительной оценкой и консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Стоимость энергоносителей в еврозоне в июне упала на 5,6% в годовом выражении после снижения на 1,8% в мае. Повышение цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлилось до 11,6% с 12,5% месяцем ранее. Инфляция в сфере услуг ускорилась до 5,4% с 5%.

Оценка роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в июне была пересмотрена с повышением - до 5,5% с предварительно объявленных 5,4%. Эксперты не ожидали изменения оценки. Рост индекса CPI Core ускорился по сравнению с майскими 5,3%.

Относительно мая потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 0,3%, как и было объявлено ранее.

Европейский центральный банк прогнозирует, что инфляция в еврозоне в 2023 году в среднем составит 5,4%, в 2024 году - 3%, в 2025 году - 2,2%.

Eurostat Еврозона
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