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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

В ЦБ допускают, что профицит торгового баланса РФ в 2023 г. окажется меньше апрельского прогноза

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Профицит торгового баланса РФ по итогам 2023 года может не достичь показателя, заложенного в действующий – апрельский – вариант прогноза Банка России, это следствие развития ситуации как с импортом, так и с экспортом. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

Опубликованный после предыдущего опорного заседания совета директоров Банка России прогноз основных макроэкономических показателей предусматривает, что профицит торгового баланса в 2023 году составит $117 млрд.

"То, что мы видим сейчас, говорит скорее о том, что торговый профицит может оказаться несколько меньше в силу того, что по импорту картина очень складывается позитивная", - сказал Тремасов на пресс-конференции в Новосибирске в пятницу. По его словам, фактически импорт сейчас находится на докризисных уровнях, что является "яркой иллюстрацией" быстрой адаптации российской экономики к санкционным ограничениям.

"С экспортом, напротив, мы имеем нарастающее санкционное давление, и более того, мы видим ухудшающуюся конъюнктуру по многим сырьевым рынкам. Поэтому здесь вот эти разнонаправленные тенденции могут привести к тому, что торговый профицит окажется меньше", - отметил глава департамента ЦБ, напомнив, что уточненные оценки регулятор опубликует после назначенного на 21 июля совета директоров.

Текущие внешнеторговые тренды транслируются в обменный курс и через него – в баланс рисков инфляции, констатировал зампред ЦБ Алексей Заботкин. Он добавил, что совет директоров Банка России начиная с февраля последовательно обращает внимание на внешние условия как потенциальный источник проинфляционных рисков, "и это одна из причин, почему сигнал на последнем заседании был ужесточен в сторону того, что совет директоров допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях".

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