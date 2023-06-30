Акционеры "Яндекса" одобрили присоединение 4 "дочек" для упрощения корпструктуры

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Яндекса", владеющие обыкновенными акциями класса "А", на собрании одобрили присоединение нескольких "дочек" к головной компании Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах, говорится в сообщении компании.

В частности, было принято решение о присоединении таких юрлиц, как Yandex Media Services B.V., Yandex.Classifieds Holding B.V., MLU B.V. и Foodtech & Delivery Ops B.V.

Собрание владельцев акций класса "А" созывалось с целью одобрения вопросов по внутренней реорганизации для упрощения корпоративной структуры, сообщала ранее компания. Изменения не повлияют на планы реструктуризации группы, сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе "Яндекса".

Помимо этого, компания провела годовое собрание акционеров (в нем участвуют владельцы акций класса "А" и "B").

На нем акционеры на 4 года переизбрали в совет директоров Алексея Яковицкого, который возглавлял "ВТБ Капитал". У остальных 6 директоров полномочия на момент проведения собрания еще не истекли.

Кроме Яковицкого, в совет директоров "Яндекса" входят экс-руководитель администрации президента РФ Александр Волошин, сооснователь и генеральный партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан, Роже Рийниа (ранее занимал посты в Apple и ряде нидерландских компаний), академик РАН Александр Молдован, президент инвесткомпании Firehouse Capital Inc Джон Бойнтон, замгендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Андрей Бетин.

Основным акционером "Яндекса" является семейный траст, учрежденный сооснователем компании Аркадием Воложем. Фонду принадлежит 8,5% капитала "Яндекса" и 45,1% голосов (в июне прошлого года он перестал принимать решения по голосованию акциями компании, теперь голос учитывается исходя из рекомендаций совета директоров). Free float составляет 87,9% капитала (46,5% голосов).