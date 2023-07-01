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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июле будет нулевой

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июле, как и в июне, будет нулевой, сообщает Минсельхоз.

Пошлина на экспорт шрота повышена на 24,6%, до 6 тыс. 248,7 рубля с 5 тыс. 011,8 рубля в июне. В июне по сравнению с маем пошлина снизилась на 23,8%.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $872,4 за тонну ($940,5 месяц назад), на шрот - $271,4 за тонну ($262,4).

С июля 2022 года пошлины рассчитываются в рублях. Согласно постановлению правительства от 30 июня 2022 года, в рамках перевода пошлин на рубли базовая цена для расчета экспортной пошлины на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну (вместо $1 тыс., которые учитывались ранее), на шрот - 13 875 рублей (вместо $185) за тонну.

Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (13 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Предполагается, что новые ставки пошлины будут действовать до 31 августа 2023 года включительно.

Минсельхоз
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