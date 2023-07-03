"Ростелеком" определен единственным поставщиком госинформсистем на базе платформы "Гостех"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" определено единственным поставщиком по госконтрактам на создание, эксплуатацию и развитие государственных информационных систем на базе платформы "Гостех". Соответствующее правительственное распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В документе отмечается, что эта норма распространяется на соответствующие контракты, заключенные в 2023-2024 годах. Заказчиком по ним будет выступать Минцифры или его подведомственное казенное учреждение "Государственные технологии".

Также в правительственном распоряжение оговаривается, что "Ростелеком" вправе привлекать субподрядчиков. При условии, что самостоятельно будет выполнять не менее 10% совокупного стоимостного объема обязательств по соответствующим контрактам.

"Ростелеком" не первый едпоставщик по платформе "Гостех". В конце прошлого года правительство РФ наделило таким же статусом Сбербанк при предоставлении услуг по техподдержке софта платформы "Гостех" и услуг в сфере информационной безопасности в рамках "Гостеха".

Как сообщалось, в ноябре 2020 года был запущен эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем на платформе "Гостех". Дорожная карта создания этой платформы предусматривала проведение эксперимента по переводу ряда ГИС на "Гостех" до конца 2022 года.

В рамках переходного периода (до 31 декабря 2023 года) предполагается запуск в эксплуатацию госинформсистемы "Госмаркет" и системы управления "Гостехом", разработка типовых решений по обеспечению безопасности информации, формирование каталога цифровых продуктов и разработка архитектуры отраслевых доменов. Полноценное функционирование платформы планируется обеспечить с 2024 года.

Сама платформа "Гостех" задумывается как единая инфраструктура и среда для разработки различных ГИС. При этом предполагается, что создание этой платформы позволит решить ряд проблем, связанных с созданием и эксплуатацией госинформсистем. Речь идет, в частности, о низкой эффективности механизма повторного использования программных решений в сфере государственного управления (в настоящее время значительная доля функционала ГИС совпадает, а создание новых госинформсистем осуществляется без учета функционала ранее созданных ГИС), о длительном периоде создания ГИС (более одного года), об изолированной автоматизации процессов госорганов, о высоком уровне расходов на создание, развитие и эксплуатацию ГИС.

"В России создано более 1 тыс. государственных информационных систем, - отмечал ранее заместитель директора департамента координации программ и проектов Минцифры РФ Юрий Зарубин. - При этом у 85% из них идентичный функционал. Это означает, что 850 государственных информационных систем содержат дублирующие функции".

В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял прежде, что общие затраты на владение федеральными и региональными информсистемами составляют примерно 460 млрд рублей. По его словам, на конец 2021 года насчитывалось в общей сложности 826 федеральных и 3303 региональных информационных систем. При этом бюджет, предусмотренный на ведомственные программы цифровой трансформации, составлял 170 млрд рублей на три года, еще 118 млрд рублей - дополнительный запрос ведомств на программы развития.

Тогда же Чернышенко отмечал, что основной проблемой государственных информационных систем остается невозможность их применения другими госзаказчиками.

По словам Чернышенко, "Гостех" даст возможность переиспользования технологических и прикладных сервисов и быстрого вывода их на рынок.

В начале декабря 2022 года правительство утвердило положение о двух ГИС, обеспечивающих функционирование "Гостеха": "Госмаркет" и "Управление платформой "Гостех".

ГИС "Управление платформой "Гостех" предназначена для предоставления инструментов управления разработкой, тестированием и разворачиванием государственных информационных систем, разрабатываемых на платформе "Гостех".

С помощью "Госмаркета" ИТ-компании будут добавлять свои продукты, чтобы пользователи платформы "Гостех" включали их в свои ГИС.