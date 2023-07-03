Russ Outdoor закрыл сделку по приобретению digital-оператора рекламы Gallery

Архивное фото Фото: Николай Галкин/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Группа Russ Outdoor закрыла сделку по приобретению конкурирующей Gallery, которая лидирует на рынке цифровой наружной рекламы, следует из данных ЕГРЮЛ.

Сделка была финализирована 30 июня, в результате ООО "Стинн" (владеет 91,9% акций ООО "Русс Аутдор") консолидировала 100% ООО "Медиа-1 аутдор", владеющей ООО "Гэллери сервис".

Ранее в пятницу сделку одобрила ФАС с ограничениями ценовой политики: Russ Outdoor обязалась не повышать цены на рекламные услуги до конца года.

ООО "Гэллэри Сервис" по состоянию на 2021 год на 100% принадлежала ООО "Медиа-1 Аутдор", конечным бенефициаром которой выступает бизнесмен Иван Таврин, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". По итогам 2022 года "Гэллэри Сервис" получила выручку в размере 4,35 млрд рублей (на уровне 2021 года - 4,4 млрд рублей), чистую прибыль 1,7 млрд рублей (годом ранее - 0,84 млрд рублей). По информации самой компании, в ее владении порядка 15 тыс. рекламных поверхностей в 40 городах России.

Группа Russ Outdoor, согласно информации на ее сайте, является крупнейшим оператором наружной рекламы в РФ и управляет рекламными конструкциями в 56 городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в городах Московской области, размещает рекламу в метро и наземном транспорте Москвы, поездах и вокзалах РЖД и аэропортах: "Пулково", "Внуково", Сочи, Владивосток, Южно-Сахалинск. Суммарный охват рекламных конструкций оценивается компанией в более 49 млн человек в месяц. По данным ЕГРЮЛ, по состоянию на июнь 2023 года, основным бенефициаром ООО "Русс Аутдор" является ООО "Стинн" бизнесмена Григория Садояна. По итогам 2022 года "Русс Аутдор" получила выручку в 14 млрд рублей (годом ранее - 10,8 млрд рублей), чистую прибыль - 0,82 млн рублей (в 2021 году - 1,3 млрд рублей).

В конце 2021 года Gallery и Russ Outdoor заявили о стратегическом партнерстве.